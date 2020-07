El mòbil de Maragall també va ser espiat amb el mateix programa que el de Torrent

No només el president del Parlament, Roger Torrent. El mòbil del líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i diputat a la cambra catalana, Ernest Maragall, també va ser objectiu de Pegasus, un programa espia desenvolupat per la companyia israeliana NSO que en teoria només poden comprar governs i forces i cossos de seguretat per combatre el crim i el terrorisme. Maragall és el nou nom que aquest dimarts a la tarda han donat a conèixer El País i The Guardian, fruit d'una investigació que han dut a terme.