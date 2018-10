Marc Grau, cessat de la coordinació del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem

El grup parlamentari de Catalunya en Comú - Podem ha decidit cessar el coordinador, Marc Grau. Segons informen fonts coneixedores, la decisió s'ha pres en la reunió que han mantingut aquest dilluns al migdia amb els coordinadors nacionals de la formació, que havien demanat una trobada amb els vuit diputats. "Hi havia desconfiança i mala gestió", asseguren fonts del grup parlamentari, que subratllen que alguns diputats ja fa temps que havien demanat el seu relleu.

Des que Xavier Domènech va abandonar el partit i el Parlament i Jéssica Albiach va ser nomenada com a presidenta del grup, a proposta d'Ada Colau, Grau ja no exercia "a la pràctica" la funció de coordinador, cosa que implicava organitzar les mesures parlamentàries del grup, així com gestionar els recursos humans i econòmics. "La gestió no era transparent", sostenen les mateixes fonts, que assenyalen que "costava entendre's" amb Grau des de fa molt de temps. "Quan li demanaves explicacions es posava a la defensiva", afegeixen.

Fa un mes la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ratificava Elisenda Alamany com a portaveu i assegurava que no estava "sobre la taula" rellevar Grau, persona de confiança d'Alamany. Tanmateix, ja fa setmanes que el seu nom estava a les travesses com un dels que podien caure, arran del bloqueig entre sectors que hi ha al grup parlamentari. De fet, el líder d'EUiA i diputat, Joan Josep Nuet, ja oferia aquesta possibilitat en les seves propostes per negociar una solució acordada per reestructurar al grup després de la dimissió de Domènech.

Fonts pròximes a Alamany, però, critiquen que s'estava treballant en un "acord global" que incloïa rellevar Grau, però amb unes garanties que no se li restessin les atribucions de direcció del grup i de cert control sobre el pressupost i la gestió dels recursos. "És un desmantellament", apunten, i recorden que és l'equip amb el qual treballava Domènech i que "abans no hi havia queixes". Aquestes fonts denuncien que es tracta d'una "represàlia" a poques hores que es presenti la nova plataforma autoanomenada sobiranista.

La situació del grup parlamentari, així, no està resolta. Nuet té previst traslladar una nova proposta al sector representat per ICV i el pinyol de Colau per desencallar les desavinences en com s'escull el nou coordinador del grup i les competències que manté –o no– la portaveu.