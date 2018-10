El president del tribunal que jutjarà els presos polítics tancarà la instrucció la setmana que ve

Un equip del Suprem treballa sense descans per justificar per què 296 diligències sol·licitades per les defenses dels divuit processats no poden reobrir la instrucció del jutge Pablo Llarena. El president del futur tribunal que jutjarà els presos polítics i la resta d’encausats pel Procés, Manuel Marchena, ponent de la interlocutòria de confirmació de la instrucció, proposarà una resolució la setmana que ve per ratificar el tancament de la instrucció, pas previ d’una segona, tres dies després, que obrirà la fase de judici oral.

La interlocutòria que redacta Marchena per impedir-ho, segons fonts judicials, serà molt extensa. A principis de setmana, els cinc membres del tribunal han d’aprovar la confirmació del tancament de la instrucció amb un examen de les diligències proposades, que seran endossades al judici oral. El tercer dia a partir d’aquesta resolució, la sala ha de dictar la interlocutòria d’obertura de judici oral. No hi ha cap disposició que exclogui el recurs de súplica davant el mateix tribunal perquè reconsideri la interlocutòria de confirmació. Les defenses l’elevaran. Però no tindrà efectes suspensius. És a dir, que a finals de la setmana vinent podria dictar la interlocutòria d’obertura del judici oral. A partir d’aquí, la Fiscalia i l’acusació popular de Vox tindran cinc dies per presentar els seus escrits.

Després s’ha de traslladar a l’advocat de l’Estat en qualitat d’acusació particular. El termini s’esgotarà aproximadament la primera setmana de novembre, moment en què es donarà cinc dies a les defenses per elevar els seus plantejaments. Tant les acusacions com les defenses hauran d’acompanyar juntament amb les seves qualificacions els mitjans de prova que proposen, testimonis i pèrits. Aquests últims poden ser recusats. El tribunal decidirà després d’examinar les propostes i dictarà una interlocutòria en què establirà quines proves són admeses. Si s’admeten, no hi ha recurs; si es rebutgen, el recurs de cassació és procedent.

Inici del judici al gener o al febrer

Amb aquest material, la lletrada d’administració de justícia, María Antonia Cao, ha d’assenyalar el dia en què començaran les sessions del judici oral. Però les defenses han de plantejar els anomenats articles de previ pronunciament, com la declinatòria de jurisdicció, la prescripció del delicte, l’amnistia o indult d’acord amb la Constitució i les lleis especials. Aquests assumptes s’abordaran, abans del judici oral, en una vista que podria exigir tres sessions i que, segons el calendari que planteja el Suprem, tindrà lloc la primera setmana de desembre. El tribunal haurà de resoldre a continuació i segons fonts judicials aplicarà escrupolosament el que diu la llei d’enjudiciament criminal i dictarà primer la interlocutòria de confirmació del final de la instrucció i després la d’obertura de judici oral en lloc d’incloure-les totes dues en una de sola, com es fa en alguns casos.

Així, el judici oral podria començar a finals de gener o al febrer. Pel que fa a la durada, sembla difícil fer càlculs seriosos perquè només es podrà precisar un cop aprovats els mitjans de prova, que determinaran la durada del judici oral. En tot cas, no duraran menys de tres mesos i podrien durar més.