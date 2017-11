"Els independentistes no han guanyat cap batalla": Rajoy, a Telecinco, en 10 frases

El 27 d'octubre Mariano Rajoy compareixia des de la Moncloa per anunciar l'aplicació del 155 de Catalunya. El Parlament acabava de proclamar la República i el president del govern espanyol va respondre cessant tot el Govern i més d'un centenar d'assessors i convocant eleccions autonòmiques per al 21 de desembre.

Just un mes després, el líder popular ha concedit la primera entrevista a televisió des de llavors. Aquest matí, en un esmorzar informatiu a l'hotel Ritz de Madrid acompanyat de la plana major del seu partit, celebrava el "triomf de la normalitat" a Catalunya des de la intervenció. Repassem l'entrevista a Telecinco en 10 frases.

1.- Suport europeu: "Els independentistes no han guanyat cap batalla. La Europa dels Vint-i-vuit, el Parlament Europeu -a excepció d'alguns extremistes- i la immensa majoria de mitjans de comunicació europeus i del món estan a favor de complir la llei".

2.- Referèndum sobre la pertinença europea: "A ningú se li acut per aquestes declaracions, però vist la dinàmica en què s'ha instal·lat Puigdemont jo ja m'espero qualsevol cosa".

3.- Resposta a Marta Rovira sobre les amenaces de morts als carrers: "Això és una mentida, a més d'una calúmnia i una vergonya que es pugui arribar a aquests nivells". Repta la líder d'ERC a denunciar qui del govern espanyol ho va dir. No té intenció de presentar denúncia, però.

4.- Per què Puigdemont no va convocar eleccions? "Un governant ha d'escoltar la gent i tenir personalitat per prendre decisions i actuar conforme a l'interès general. No es pot espantar perquè 2.000 o 3.000 manifestants li cridin traïdor". Nega, a banda, que negociés amb el president de la Generalitat eleccions anticipades just fa un mes i que això els ho traslladés Puigdemont.

5.- Legitimitat de l'independentisme: "Puigdemont té perfecte dret a pensar com vulgui però té l'obligació de complir la llei perquè si no tornem a etapes ja superades, la llei del més fort".

6.- La teoria de les ingerències russes: "Els plantejaments que ha fet Puigdemont estan a l'alçada de l'extrema dreta europea". Evita afirmar que darrere hi ha el Kremlin perquè no té proves però assegura que el 55% dels comptes que van donar suport a l'independentisme l'1-O tenien origen a Rússia.

7.- Autocrítica sobre l'1-O: "No hi ha obra humana que sigui perfecta però he de dir que de forma general les forces de seguretat van complir amb la seva obligació [...]. És veritat que a Europa es va criticar però cap país dels Vint-i-vuit ha donat suport al que va fer Catalunya".

8.- Pugna contra el presumpte adoctrinament a les escoles: "Cal fer molta pedagogia". No es mulla sobre cap iniciativa més per intentar controlar l'educació.

9.- Mort de Maza i del fiscal en cap de Catalunya per malaltia: "Aquestes dues persones simbolitzen molts funcionaris públics que han defensat l'Estat en molts llocs de responsabilitat diferents. Persones lleials al seu país i a la Constitució. Són un símbol per a Espanya".

10.- Pacte amb Sánchez per a la reforma de la Constitució: "El compromís amb Sánchez és per parlar, no per reformar. Jo estic disposat a parlar, tot i que no estava entre les meves prioritats [...]. Jo seré constructiu però l'objectiu de la comissió territorial no pot ser premiar qui vol liquidar la Constitució espanyola".