Marlaska qüestiona que l'acte d'Altsasu fos la forma més efectiva de defensar la Guàrdia Civil

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha qüestionat aquest dilluns que l'acte d'Altsasu (Navarra) organitzat aquest diumenge per la plataforma España Ciudadana fos la forma més efectiva de defensar la Guàrdia Civil. L'esdeveniment, organitzat per Ciutadans i al qual es van sumar PP i Vox, reivindicava el paper de la Guàrdia Civil i l'espanyolitat de Navarra.

En declaracions a la Cope, Marlaska ha assegurat que el context que es viu a Altsasu, municipi dels vuit joves condemnats a llargues penes de presó per una suposada agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles, fa que l'acte no fos la millor manera de reivindicar el cos policial a Navarra. "Potser per defensar la Guàrdia Civil es poden plantejar accions que no comportin la possibilitat de crispació o incidents", ha explicat, i ha suggerit que es realitzin accions "en un altre format".

"Tothom tenia dret a manifestar-se, però no es pot obviar que hi havia una alta probabilitat que els incidents que van succeir tinguessin lloc", ha assenyalat. Es van viure moments de tensió i insults per part d'un nombrós grup de veïns que van boicotejar l'acte. "Cal anar amb compte amb el context i en com defensem realment les nostres creences, pensaments i ideologia", ha advertit el titular d'Interior. La concentració espanyolista es va desenvolupar enmig d'un fort desplegament de la Guàrdia Civil i la Policia Foral, ja que en els carrers pròxims s'havia convocat una mobilització de protesta i es van viure alguns moments de tensió entre manifestants i agents.

En resposta a una pregunta sobre si el pacte assolit entre el govern espanyol i el govern foral de Navarra per al traspàs de la competència de Trànsit afectarà el nombre d'efectius de la Policia i la Guàrdia Civil, el ministre ha assegurat que continuarà el mateix nombre d'agents en aquesta comunitat. "La Guàrdia Civil hi complirà les obligacions previstes en la Constitució, que és cooperar amb la Policia Foral", ha assenyalat, i ha posat l'accent en el fet que les competències estan ja atribuïdes a les comunitats de Catalunya i Euskadi, i hi ha sentències favorables al traspàs en el cas de Navarra. Després de recalcar que a la comunitat hi continuarà havent el mateix nombre d'agents, ha concretat que l'acord és en matèria de trànsit "exclusivament" i ha dit que està previst en el dret foral.