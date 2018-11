Maroto assegura que el PP "gira full" amb la marxa de Cospedal: "No em sembla adequat espiar un company"

El vicesecretari general del PP, Javier Maroto, ha assegurat aquest dijous que el partit "gira full" amb la marxa de l'ex secretària general del PP María Dolores de Cospedal, que va anunciar ahir que deixa l'escó al Congrés de Diputats després d'aparèixer en els àudios de l'excomissari José Manuel Villarejo implicada en una trama d'espionatge polític.

"Si em sembla adequat espiar un company? No, contundent", ha etzibat Maroto en declaracions a Onda Cero, fent referència als enregistraments publicats pel diari 'Moncloa.com' que apunten que Cospedal va encarregar investigar Javier Arenas o el germà d'Alfredo Pérez Rubalcaba. Un espionatge que comptava amb l'aval del líder del PP, Mariano Rajoy, segons es desprèn de les converses filtrades per aquest mitjà.

Segons ha defensat, la decisió de Génova és "girar full amb totes les conseqüències" perquè el cas de Cospedal no pot posar en dubte els pilars del projecte popular. Quan li han preguntat si la marxa de Cospedal respon a una exigència de la direcció nacional, Maroto ha defensat que la decisió de Cospedal de deixar l'escó ha sigut fruit de "la seva reflexió personal". "Ha confessat la seva equivocació i comparteix els valors del PP", ha al·legat.

El dirigent popular ha defensat que el projecte del PP liderat per Pablo Casado es basa en la "neteja", l'"honestedat" i la "transparència", de manera que, segons la seva opinió, en el cas que afecta l'ex número 2 del partit "no valen mitges tintes" ni "mirar cap a una altra banda"."A més de paraules ha d'haver-hi fets, l'honestedat i la neteja no són una opció per al PP de Casado sinó una obligació", ha recalcat Maroto, que ha dit que actituds contràries a aquests valors "no entren" dins del partit.