Els pares de Marta Rovira: "Hi ha més dignitat en els ulls d'una nena de 7 anys que en el govern espanyol"

Els pares de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, han publicat una carta a 'El 9 Nou' per agrair les mostres de suport rebudes des que la dirigent republicana se'n va anar a l'exili i no va comparèixer davant el Tribunal Suprem Pablo Llarena. "Volem agrair les mostres de suport i col·laboració davant el fet ineludible d'haver hagut d'exiliar-se per no acabar sent un altre pres polític", expliquen Joan Rovira i Rosa Vergés.

Els pares de Rovira també han donat valor a l'actitud de la filla de Marta Rovira: "Hi ha més dignitat, veritat i noblesa en els ulls d'una nena de tan sols 7 anys que en tota la plana major del govern espanyol i de tots els tribunals. De cop s'ha fet gran i ho entén tot".

El text l'ha fet públic Joan Ignasi Elena, fins fa uns mesos coordinador general del Pacte Nacional pel Referèndum, a través de Twitter: