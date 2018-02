En marxa la declaració de Marta Rovira al Tribunal Suprem

Marta Rovira i Marta Pascal agafen el relleu de Mireia Boya i passen aquest dilluns l'examen de Pablo Llarena. Des de les 9:20h del matí, la secretària general d'Esquerra està declarant al Tribunal Suprem (TS) per l'organització de l'1-O. A les 11h és el torn de la coordinadora general del PDECat. Rovira ha arribat cap a dos quarts de nou amb una àmplia delegació del sobiranisme, que ha acompanyat la seva entrada al tribunal amb crits de suport. Entre ells, Mireia Boya. "Som aquí per denunciar un judici polític contra tot un país", ha assegurat l'exdiputada de la CUP: "S'ha de respectar el mandat popular, la via no violenta mai pot ser delicte".

A l'horitzó està l'imprevisible decisió de les acusacions -la fiscalia i el partit d'extrema dreta Vox- i la del mateix jutge, que podria veure més motius per dictar mesures cautelars, per exemple, per a Rovira, assenyalada per la Guàrdia Civil com un dels principals noms del full de ruta independentista. Fonts de Vox ja apuntaven en sortir de la declaració de Boya dimecres passat que veien en la número 2 d'ERC un rol més rellavant en el camí cap al referèndum i la DUI posterior i que podrien sol·licitar una vista després de la declaració per abordar possibles mesures cautelars. Tanmateix, el seu desig és tenir un parer coincident amb el de la fiscalia que, en principi, optaria per no fer-ho.

Una vegada més, a les portes del Tribunal Suprem farà acte de presència una llarga llista de representants de les forces sobiranistes: ERC, PDECat i JxCat, CUP, Demòcrates, En Comú Podem i Bildu. El d'aquest dilluns és el primer dels tres dies en què l'independentisme té cita amb l'alt tribunal espanyol. Dimarts declaren Artur Mas i Neus Lloveras i dimecres hauria de comparèixer Anna Gabriel, per bé que l'exdiputada de la CUP ha marxat a Ginebra i està previst que anuncïi en les pròximes hores si assistirà o no al Suprem. Segons Boya, Gabriel explicarà demà la seva estratègia de defensa.

En la comitiva per a donar suport a Pascal i Rovira també hi ha Jordi Xuclà (PDECat), que ha assegurat, sobre la postura de Gabriel, que "cada persona té la seva estratègia de defensa". "No crec que beneficiï ni perjudiqui si Gabriel no compareix", ha afirmat. Per la seva banda, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha lamentat tornar a ser davant del Suprem però ha asseverat que hi ha "esperança" que Rovira surti en llibertat.

Xuclà també ha expressat el seu suport a Marta Pascal i s'ha referit a les declaracions que la coordinadora general del PDECat va fer el passat dijous a 'La Vanguardia', quan va assegurar que "Catalunya necessita un Govern estable dins la legalitat": unes declaracions que han aixecat polèmica en els últimes dies. "És bo que hi hagi una certa coherència entre allò dit a fora i a dins -del Tribunal Suprem-", ha insistit Xuclà.

A diferència de Boya, que no es va apartar dels passos que l'independentisme va fer per assolir el seu objectiu, és plausible que Rovira i Pascal mostrin més reserves en els seus postulats, tal com van apuntar a l'ARA fonts de les defenses involucrades en la macrocausa. De fet, Pascal ja va assegurar en una entrevista a La Vanguardia fa uns dies que Catalunya necessita un "Govern estable" que transiti "dins la legalitat". Tant Pascal com Rovira van entrar a la causa per rebel·lió per la seva presència al suposat comitè estratègic del Procés i a partir del qual Llarena està engreixant el nombre d'investigats.

Amb la mirada posada en la investidura

A les portes del Tribunal Suprem, els polítics concentrats contra la judicialització del Procés s'han tornat a referir a la investidura. "El nostre candidat és Carles Puigdemont i estem pendents que Junts per Catalunya (JxCat) i ERC es posin d'acord sobre com fer la investidura", ha assegurat Boya. Per la seva banda, Xuclà ha afirmat que existeixen "unes negociacions molt discretes entre els partits que formaran Govern".