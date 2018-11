Rovira admet que "ningú" reconeix el referèndum de l'1-O a nivell internacional per la violència policial

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, exiliada a Suïssa, ha admès en una entrevista a Catalunya Ràdio que "ningú ens reconeix el referèndum de l'1-O perquè hi va haver el component de la violència", davant la petició de les dues grans formacions independentistes de fer un nou referèndum. "El problema és que no hi ha ningú que s'assegui a la cadira de l'altra banda per parlar del dret a l'autodeterminació i només volen parlar de pressupostos", ha denunciat la número 2 d'ERC, que ha afegit que "ens queda molta feina per fer en l'àmbit internacional i necessiten entendre moltes coses encara", ha assenyalat sobre el suport d'Europa a la independència de Catalunya.

Sobre un possible avançament electoral a Espanya, la secretària general d'ERC ha explicat que "la interpel·lació de l'Estat no em sembla honesta per aprovar els pressupostos perquè no es pot gosar pressionar ERC en pro de l'estabilitat al Congrés quan demanen tants anys de presó per als nostres dirigents". "Quantes partides pressupostàries val la meva llibertat?", s'ha preguntat visiblement enfadada Rovira. "Volem que els pensionistes tinguin més drets, però els pensionistes han de tenir també garantits els drets civils i polítics i són els comptes d'un govern repressor".

Rovira ha deixat clar que el judici de l'1-O tindrà un paper clau en el futur polític del país. "Al nostre país no s'acceptarà una sentència condemnatòria, la gent no es quedarà al sofà", ha avisat davant d'una possible condemna exemplar contra els presos polítics. "La gent acceptarà una sentència contra els nostres representants per un delicte que no han comès si no ho van fer amb porres l'1-0?", s'ha preguntat deixant clar que "es desestabilitzarà Catalunya, l'Estat i Europa" amb una mobilització que ha de seguir sent "pacífica i democràtica". "Què no són conscients del que va passar l'1-O i el 3-O?", ha recordat per destacar que la gran majoria de ciutadans catalans defensen el referèndum per dirimir el conflicte polític. "Amb l'actitud que té el govern espanyol no s'estan fent passos per resoldre políticament el conflicte perquè es continua acusant els dirigents independentistes de delictes que no han comès", ha lamentat davant la manca de diàleg de l'executiu socialista.

"La unitat no passa per crear plataformes electorals"

Pel que fa a la demanda de presentar-se a les eleccions amb llistes conjuntes, Rovira ha deixat clar que és partidària de "la unitat d'acció i estratègica al marge de les conteses electorals per la transversalitat del nostre moviment per no uniformar-nos de manera tensionada". "Si tinguéssim aquesta unitat estratègica no tindríem aquestes crisis", ha denunciat la secretària general republicana, que ha reconegut que li sap greu els crits d'"unitat" perquè "això només depèn de nosaltres" tenint present que "la unitat no passa per crear plataformes electorals". "No hem de caure en aquesta trampa", la unitat no es pot utilitzar amb objectius electorals", ha sentenciat abans de defensar que cal "explorar nous espais". També ha descartat que vagi de número 2 a les llistes dels republicans a les eleccions europees al costat del president d'ERC, Oriol Junqueras: "Seria repetir un tiquet electoral que ja vam fer el 2009 i m'ompliria d'il·lusió, però no aniré de número 2 a les eleccions europees", ha avançat Rovira.

En relació a les divergències entre els partits independentistes, la número 2 d'ERC ha opinat que "és el moment de seure en una taula i treballar conjuntament". Sobre la necessitat d'eixamplar la base que defensa ERC, Rovira ha sentenciat que "primer els que som ens hem d'entendre per superar els entrebancs fruit de la repressió". Sobre la crisi per la suspensió dels diputats inhabilitats, Rovira ha advertit que "no podem perdre llençols a cada bugada i hem d'intentar superar aquests entrebancs al Parlament on gaudim de majoria i és un tresor que hem de conservar". "S'ha d'escoltar la CUP, però estem exercint el dret a l'autodeterminació", ha contestat en al·lusió a la negativa de la formació anticapitalista d'anar a la cimera que ha convocat el Govern el 16 de novembre. "Ens hem d'enfortir en l'àmbit institucional i hem de fer compatible fer República amb aprovar els pressupostos", ha afegit en aquest sentit.

"Vam fer el que vam poder a l'octubre"

Rovira ha evitat valorar les decisions que es van prendre els dies posteriors al referèndum: "Vam fer el que vam poder i necessito projectar una mirada de futur perquè ens podem massa el dit a l'ull i no treballem per generar consens". Rovira ha afirmat que "està bé", tot i admetre que "l'exili provoca que estiguis allunyat del teu entorn o dels teus pares" i que pensa cada dia en els dirigents empresonats o en els altres exiliats. Rovira ha assenyalat que va triar Suïssa perquè "calia reforçar a nivell polític un nou front i a Ginebra hi ha la seu de Nacions Unides i altres organitzacions que treballen pels drets humans i els catalans podem fer-hi molta feina, que fem juntament amb Anna Gabriel". "La decisió la vaig prendre amb molt poc temps després de parlar-ho amb la família", ha afegit després que anunciés el 23 de març amb una carta que no es presentaria al Tribunal Suprem -on estava citada aquell dia- i que havia decidit emprendre el camí de l'exili.

"Ens va arribar la citació al Tribunal Suprem en plena investidura de Jordi Turull i vaig veure clar que ens tornarien a empresonar perquè era un escarment polític", ha anotat la secretària general republicana per justificar que marxés a l'exili perquè "no hi havia cap motiu per revisar la meva situació processal". "Ja hi ha prou gent a la presó", li va dir el president Oriol Junqueras, quan el va visitar a Estremera dos dies abans que prengués la decisió de marxar. La decisió la va compartir, ha explicat, amb la resta de processats, primer amb els dirigents d'ERC, i durant el ple amb els consellers Josep Rull i Jordi Turull. Rovira ha exposat que la decisió d'anar a la presó o marxar a l'exili va tenir un "component personal" sense confirmar si la consigna donada per Puigdemont era marxar tots a l'exili. "Hi ha qui defensa la presó com a militància política, però tant la presó com l'exili són dues cares de la mateixa moneda", ha afegit abans de remarcar que "l'exili té l'oportunitat de ser un altaveu, però les dues coses són complementàries i s'han de respectar".

"La repressió intenta que no ens entenguem i per aquest motiu he treballat de manera discreta per no afegir més tensió en l'independentisme", ha deixat clar per justificar el seu silenci tots aquests mesos. "No podem explicar tot el que vam fer perquè tenim companys a la presó i les meves paraules els poden perjudicar davant d'un judici que no tindrà garanties", ha advertit després de subratllar que "no és l'hora dels retrets". Sense voler entrar en detalls, Rovira ha assegurat que després de l'operació policial a la conselleria d'Ensenyament van decidir no fer-se enrere amb l'1-O. "El 20-S és un dia molt dur perquè s'envien un missatge molt clar des del govern espanyol que la repressió serà dura si seguíem per aquell camí, però també intenta generar por a la ciutadania, i amb gent a la presó vam decidir que l'1-O es faria per desbordar democràticament l'Estat", ha explicat Rovira. La número 2 d'ERC també ha admès que van valorar aturar la votació davant la violència policial durant el referèndum. "Va ser molt xocant veure en directe les imatges de la violència policial i si el 20-S vam assumir la repressió política l'1-O ens costava molt assumir que la violència la patís la ciutadania i ens vam reunir per valorar què fèiem, però va ser un debat molt ràpid perquè els apoderats ens deien que encara venia més gent a votar davant la violència de l'Estat". "No contemplàvem que l'Estat reaccionés amb aquesta violència i que simplement no deixarien entrar la gent als col·legis", ha reconegut.

Rovira ha afirmat que se sent còmode amb l'actitud de Suïssa. "Podem fer feina aquí i és el que buscàvem, ara hem de defensar els drets civils però sense oblidar que la nostra causa és exercir el dret a l'autodeterminació", ha subratllat la dirigent republicana. "Tenim contacte, al principi més tímid, i trobarem la forma de col·laborar perquè defensem el mateix i és imprescindible", ha anotat Rovira sobre els vincles que manté amb Puigdemont aferrant-se a l'esperit de l'1-O. En qualsevol cas, ha revelat que no tindrà un paper actiu amb el Consell de la República perquè vol centrar-se en la tasca interna del partit com a secretària general dels republicans.