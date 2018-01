Mas no esperava una sentència "tan dura" i defensa que CDC no va cobrar comissions il·legals

L'exsecretari general de CDC Artur Mas ha valorat "molt negativament" la sentència del cas Palau, que condemna a més de 4 anys de presó l'extresorer del partit Daniel Osàcar i demana a CDC que torni 6,6 milions d'euros. "No l'esperàvem d'aquesta duresa en absolut", ha reconegut Mas en declaracions a l'ACN. Tal com ha fet els últims anys, Mas ha defensat que no hi va haver irregularitats en l'adjudicació d'obra pública mentre ell era a la Generalitat i ha lamentat que s'acusi Osàcar de tràfic d'influències quan no s'han investigat els contractes d'obra pública del Govern. Mas s'ha mostrat convençut que l'extresorer és una persona "absolutament honorable" i que "mai s'ha posat un sol euro a la butxaca personalment". Ha descartat responsabilitats polítiques després d'aquesta "primera sentència" i ha recordat que CDC ja no existeix com a partit polític.

Mas va ser secretari general i després president de Convergència entre l'any 2000 i el 2012, quan va agafar el relleu Oriol Pujol. Amb la dissolució del partit i el posterior impuls del PDECat va assumir la presidència del nou partit. La setmana passada, coincidint amb els dos anys del seu pas al costat com a presidenciable de Junts pel Sí, va anunciar que abandonava el càrrec pel calendari judicial. El Partit Demòcrata, a través d'un comunicat, s'ha desvinculat del cas i de CDC i ha assegurat que la seva és una formació nova sorgida l'any 2016.

La decisió es produïa quan faltava menys d'una setmana per a la sentència del cas Palau, que obliga el partit a pagar més de 6 milions d'euros per haver cobrat comissions a canvi d'obra pública. En el seu últim discurs davant el consell nacional del PDECat, dissabte passat, Mas va lamentar no haver-se pogut dedicar al partit en els seus anys a la primera línia política. L'exdirigent de CDC sempre ha mantingut que no tenia coneixement d'un hipotètic finançament del partit i que tenia tota la confiança amb Osàcar, tresorer que ell mateix va nomenar després de la mort de Carles Torrent l'any 2005.