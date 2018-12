Òmnium contraprograma la reunió dels "17 ministres de la vergonya"

Òmnium celebra el consell popular de ministres com a acte de protesta contra la reunió del govern espanyol a la Llotja de Mar de Barcelona, a qui el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha qualificat d'"els 17 de la vergonya". En la seva intervenció que ha obert l'acte davant l'Estació de França, amb la presència de centenars de persones, Mauri ha denunciat que la Moncloa "tingui la barra de passejar-se per Barcelona com si no hi haguessin presos i exiliats". "Si no tenen cap proposta a fer-nos! L'única és que l'aeroport es digui Josep Tarradellas? Aquesta és la seva proposta? Per això han vingut a Barcelona?", s'ha preguntat Mauri, que ha donat pas a una sonora xiulada dels assistents.

Mauri ha agraït "l'exemple de dignitat" que està "demostrant" la ciutadania amb la mobilització d'aquest divendres i ha assenyalat que és la mostra que l'independentisme no ha exercit violència. "Si es pensaven que l'estratègia de por serviria perquè la ciutadania no sortís a mobilitzar-se contra un govern espanyol que no respecta els nostres drets, és que no ens coneixen". "Tenim el dret cívic a imaginar un país diferent i a lluitar des del carrer per aconseguir-lo". Mauri ha assegurat que "l'única violència és la de la justícia espanyola que empresona els nostres líders i la de l'extrema dreta que campa pels carrers amb impunitat amb la complicitat dels aparells de l'Estat"

"Si Pedro Sánchez és incapaç de reconèxier el dret d'autodeterminació vol dir que té un problema. I es diu el 80% de gent d'aquest país que diem que no volem presó; que diem que tenim prou d'aquesta monarquia que persegueix la dissidència; i el 80% de la gent que diem que sí que tenim dret i exercirem el nostre dret d'autodeterminació", ha continuat Mauri.

En el consell popular de ministres han anat prenent la paraula diverses entitats socials representatives de les diferents àrees ministerials que han exposat les seves propostes de millora per a Catalunya. Elisenda Rovira, membre del Grup de Periodistes Ramon Barnils, ha comparegut per defensar una major pluralitat interna als mitjans i la despolitització dels òrgans de govern dels mitjans públics.

La germana de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Montse Puigdemont -que representa la ministra de Justícia en aquest acte-, ha enviat una "forta abraçada i una ràpida recuperació" a Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull, a qui ha volgut agrair "l'esforç que han fet" amb la vaga de fam. "Ha fet més visible la nostra denúncia", ha assenyalat Puigdemont, que ha fet una crida a fer del judici una "palanca de canvi perquè cada cop siguin menys els que es dediquen a obviar un problema que afecta tothom.

Després de la intervenció de Toni Borrell, de Stop Mare Mortum, el grup Pirat's Sound Sistema hi ha posat la nota musical, abans de deixar el testimoni a portaveus de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i els Escoltes Catalans, com a representants del 'ministeri d’Educació i Formació Professional'. També han intervingut portaveus de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i activistes ecologistes i de la Unió de Pagesos.

L'exdiputada de la CUP Gabriela Serra ha fet una crítica a les actuacions del ministeri de Defensa i ha exigit la "desmilitarització" per "contribuir a la pau mundial". "Exigim al ministeri de Defensa que deixem d'armar els altres. Què fan armes produïdes a casa nostra al Iemen?", s'ha preguntat Serra amb indignació, que ha reclamat la sortida de l'OTAN.