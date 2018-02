La Moncloa no es mulla sobre si el temps corre de cara a anticipades perquè així continua el 155

El consell de ministres ha celebrat aquest divendres els últims passos de l'independentisme. Primer, la decisió de dimarts del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornat el ple d'investidura. I, segon, els missatges de Carles Puigdemont al conseller Toni Comín, perquè consideren que constata la "divisió" dins del bloc independentista. Per al portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, suposen una constatació que "l'estat de dret ha triomfat" a Catalunya, fent seu el nou lema del PP de la "Moncloa triomfa" llançat dimecres, parafrasejant els missatges privats del president de la Generalitat.

Ara la Moncloa esperona Torrent a buscar un candidat alternatiu a la investidura que "no tingui comptes pendents" amb la justícia perquè no veu viable una investidura simbòlic, tal i com s'ha proposat des d'ERC. "L'únic reconeixement que ha de fer és posar-se a disposició de la justícia", ha dit Méndez de Vigo sobre Puigdemont. Considera que el recurs al Tribunal Constitucional, amb les conseqüents mesures cautelars, ha evitat que l'Estat fes el "ridícul" a Europa veient la investidura d'un president autonòmic per via telemàtica. I segueix la pressió sobre la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas. Opina que si es poden posar d'acord amb Units Podem al Congrés per impulsar una reforma de la llei electoral, també poden comptar amb els comuns per a una investidura a Catalunya.

Més 155

Però Mariano Rajoy ara no té pressa. O almenys això és el que traslladen des del seu entorn. La Moncloa no es mulla sobre si han començat a córrer els terminis i diu de moment que acatarà la decisió dels lletrats del Parlament sobre si s'ha activat el compte enrere de cara eleccions anticipades, les quals hauria de convocar Rajoy com a màxima autoritat de Catalunya amb la intervenció.

"He llegit opinions sobre tots els temes sobre si està en marxa el rellotge de cara a eleccions anticipades. Nosaltres donarem suport al que diguin els lletrats del Parlament, que són els que millor coneixen la qüestió i estaria bé que se seguís aquest dictamen", ha assenyalat Méndez de Vigo durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Segons fonts parlamentàries consultades per l'ARA, s'inclinarien ara mateix perquè estem en una situació d''stand by' i no activar el rellotge de cara a eleccions. Fonts del Tribunal Constitucional, en canvi, opinen el contrari.

El govern espanyol defensa que mentre no hi hagi govern a Catalunya es mantindrà el 155 i que per tant, suposa una "absoluta normalitat" i allunyar els independentistes del poder. Fonts de la Moncloa neguen que tinguin intenció de recórrer al Senat, de moment, per ampliar la intervenció. Ara bé, aquestes declaracions xoquen amb la posició del ministre de Justícia, Rafael Catalá, que ahir en una entrevista a Antena 3 esperonava l'independentisme a trobar una solució perquè considera que el cronòmetre ja s'ha activat.

"Mentrestant el govern [espanyol] no té res a avisar, la situació a Catalunya és de completa normalitat", ha asseverat Méndez de Vigo puntualitzant que la "diferència" amb els fets d'octubre és que ara mateix s'aplica el 155 i que ho "seguirà fent fins que hi hagi un govern d'acord amb la llei".

Suport als Mossos

De portes enfora del Parlament, Méndez de Vigo ha defensat el paper dels Mossos dimarts passat a la Ciutadella. Méndez de Vigo considera que van aconseguit aturar els "grups radicals i extremistes" que tenien el propòsit d'"entrar al Parlament". En aquest sentit, ha confirmat que la policia està visionant les imatges del parc de la Ciutadella i procedirà a la "detenció i posada a disposició judicial dels que van actuar amb violència".