Mercè Conesa demana a Dastis que reconsideri la destitució del cònsol de Finlàndia a Barcelona

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha sol·licitat al ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, que intervingui per reconsiderar la destitució d'Albert Ginjaume, el cònsol de Finlàndia a Barcelona, apartat del càrrec per l'ambaixadora del país escandinau a Espanya. En una carta adreçada al ministre, la també alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, destaca que les "pressions polítiques exercides pel ministeri no contribueixen de cap manera a afavorir el clima del diàleg i de normalitat institucional".

Segons va denunciar Ginjaume, se'l va destituir per haver convidat Conesa en un dinar l'1 de febrer en tant que presidenta de la Diputació de Barcelona. L'ambaixadora de Finlàndia a Espanya li va retreure a Ginjaume que convidés una "alcaldessa independentista". "Vull expressar-li el meu rebuig a aquesta manera d'actuar, que considero desafortunada i sense fonament. El senyor Ginjaume ha exercit sempre el seu càrrec amb total lleialtat i respecte al nostre ordenament jurídic", apunta Conesa.