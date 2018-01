La Mesa del Parlament incompleix la llei d'igualtat amb la presència de només una dona

La Mesa del Parlament està formada per set membres, dels quals només un serà una dona. Una situació que incomplex la llei d'igualtat aprovada pel mateix Parlament perquè la normativa estableix que els poders públics han de garantir la "representació paritària en la composició dels òrgans col·legiats, de direcció, de participació, de representació, consultius, tècnics i científics, en els tribunals i en els espais de presa de decisions".

Així ho ha lamentat públicament la diputada de Catalunya en Comú Podem Elisenda Alamany, que ha demanat la paraula precisament per alertar que dels set llocs de la mesa, només un està ocupat per una dona, Alba Vergés com a secretària quarta. La diputada ha expressat la seva "decepció" perquè ha dit que la mesa "no representa la pluralitat del país" i ha demanat que quan es plantegi una reforma del reglament -en relació a la possibilitat d'investir telemàticament-, es reflexioni també en "avançar en aquesta matèria".

Des de Catalunya en Comú Podem, de fet, han demanat una "reflexió col·lectiva". El líder del grup, Xavier Domènech, ha dit que la fotografia "fa mal" perquè només hi ha una dona. A preguntes dels periodistes, que han qüestionat per què el grup va proposar Joan Josep Nuet i no una dona per formar part de la mesa, Domènech ha reiterat que cal fer una "reflexió global perquè hi hagi paritat". La CUP també ha denunciat el "biaix de gènere" de la mesa.

La manca de paritat a la mesa contrasta amb la mesa de la legislatura anterior, en què hi havia tres dones: Carme Forcadell, Ramona Barrufet i Anna Simó. Però també amb la resta de l'hemicicle actual, en què hi ha més dones que mai. Fins a 59 dones seran diputades aquesta legislatura si res no canvia, una xifra que suposa el 43,7% del ple.

De fet, Alamany forma part de Catalunya en Comú Podem, l'únic grup amb més dones (5) que homes (3) a les seves files. ERC i la CUP tenen la meitat d'homes que de dones, mentre que el PSC es queda amb el 41% de dones entre les seves files i Ciutadans amb el 40%. Per sota del 40% hi ha Junts per Catalunya (38%) i també el PP, que entre els seus quatre diputats només té una dona (25%).