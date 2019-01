Miquel Buch: "Que el debat [dels pressupostos] estigui obert és el més normal però no són uns pressupostos normals, tenim presos polítics"

El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha referit avui durant una entrevista al programa 'Els matins' de TV3 a la negociació dels pressupostos generals de l'Estat i ha reiterat la postura del president Torra. "Que el debat [dels pressupostos] estigui obert és el més normal del món, però no són uns pressupostos normals, tenim presos polítics", ha assegurat. "Tenim presos polítics pendents d'un judici i en presó preventiva per deixar votar la gent". "Ens han de donar alguna cosa a canvi", ha afegit. "Tenim una situació política real i una situació en la qual ens han enredat moltes vegades que també és real", ha assegurat el conseller d'Interior.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ja va reiterar dissabte el seu 'no' als pressupostos espanyols mentre Madrid no accepti un referèndum d’autodeterminació. En declaracions a l’agència estatunidenca de notícies Associated Press, Torra va explicar que els partits independentistes “ja han deixat clar que votaran en contra dels pressupostos perquè no hi ha hagut cap moviment per part del govern espanyol” en relació al que demanen.

El president va recordar que el “xec en blanc” per a Sánchez era només per aprovar la moció de censura i formar govern, però va descartar seguir donant-li suport perquè “no ha avançat ni un mil·límetre” pel que fa al dret a decidir de Catalunya.

Càrregues policials pel consell de ministres

Durant l'entrevista, el conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha referit a altres qüestions d'actualitat. Pel que fa a la polèmica per les càrregues policials durant el consell de ministres del 21-S, Buch ha assegurat que Afers Interns dels Mossos "hi està treballant" i "si hi ha hagut mala praxi, es portarà a l'organisme que correspongui".

En relació a la denúncia als Mossos per espionatge, ara arxivada, per la documentació que portaven a la incineradora, el conseller d'Interior ha assegurat: "Són tan roïns d'intentar atacar-los com a cos policial! Haurien de demanar perdó".

Miquel Buch també s'ha referit a les reivindicacions del cos de Mossos i de Bombers, que denuncien precarietat laboral, i ha defensat les actuacions del seu departament per renovar el material obsolet així com per contractar noves promocions d'efectius: "Comparteixo les reclamacions i me les faig meves".

Pel que fa a l'onada de robatoris en cases que s'han registrat els últims mesos en urbanitzacions del Maresme i el Vallès, Buch ha constatat que aquests fets delictius han augmentat durant el 2018 i que, en el cas del Maresme, hi ha "plans específics" per combatre'ls. "S'han fet detencions de grups criminals i, quan se'n fan, baixa el nombre de robatoris", ha afegit.