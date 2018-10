La Moncloa no sabia res de la reunió entre Zapatero i Otegi, però no la critica

La reunió entre l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i el coordinador general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, que es va celebrar el 8 de setembre però que va transcendir aquest cap de setmana després que ho publiqués el diari 'El Correo', s'ha convertit en un nou element de la lluita partidista a Espanya. Tant el PP com Ciutadans van córrer a censurar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, l’activitat política del seu predecessor i company de partit, i això va obligar a la Moncloa a aclarir que l’expresident no havia informat de la trobada.

"El ciutadà Zapatero té tot el dret a reunir-se amb qui vulgui”, van indicar fonts de l’executiu, que van evitar en tot moment criticar la trobada i el seu fons. Segons aquestes fonts, l’expresident espanyol no té cap obligació de compartir amb l’actual executiu la seva agenda pública. Però això no va servir per encalmar els ànims de Pablo Casado i Albert Rivera, que van trobar en el moviment de Zapatero una oportunitat per seguir abonant la tesi que Sánchez ha estat alçat al poder amb el concurs de les forces que volen "trencar Espanya", amb les quals, diuen, té unes hipoteques que ha de pagar.

Rivera va acusar Sánchez d’haver demanat al seu predecessor que treballés en el suport de Bildu als comptes: "Ens ha d’explicar a què juga amb aquestes polítiques d’enviat especial: a avergonyir-nos o a vendre’ns”, va afirmar el dirigent taronja, que va demanar explicacions a Sánchez per la reunió.