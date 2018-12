La Moncloa matisa que no vol reformar la Constitució per eliminar la inviolabilitat del rei

"No hi ha cap proposta de reformar la Constitució en aquest aspecte", han assegurat fonts de la Moncloa, arran de l'entrevista que va mantenir aquest dilluns a la nit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb diverses televisions, en què per la seva reflexió s'interpretava que tenia una hipotètica intenció de reformar la Carta Magna per eliminar la inviolabilitat del rei.

El president socialista, a l'entrevista, va reflexionar que la inviolabilitat del rei, recollida a la Constitució, queda antiga a hores d'ara i que la seva proposta, en una hipotètica reforma constitucional, seria treure-la i, a més, va matisar que Felip VI hi estaria d'acord. Unes hores després, el número dos PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha manifestat que no existia una proposta del govern en aquest sentit i que tan sols era una opinió de Sánchez.

Ara, fonts de la Moncloa han volgut aclarir que "hi ha una reflexió al respecte" i també "el convenciment que el rei hi estaria d'acord", però que ara per ara "no hi ha cap proposta" per reformar la constitució en aquest aspecte.

El PP critica la rectificació del govern espanyol

La portaveu de la formació conservadora, Dolors Montserrat, ha criticat en un tuit que "les rectificacions" i "incompetències" del govern socialista "són un insult diari" als espanyols. I en al·lusió a les paraules del ministre de Foment, Montserrat ha asseverat que aquest dimarts "li ha tocat el torn a Ábalos que ha rectificat al mateix Sánchez en el seu intent de suprimir la inviolabilitat del rei".