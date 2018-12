La Moncloa resta credibilitat al discurs de Torra

El discurs de Quim Torra no ha encès cap alarma a la Moncloa. Malgrat les noves crides del PP i Ciutadans a aplicar el 155 davant del que van considerar una “crida a la sublevació i a la violència”, l’executiu socialista va circumscriure les paraules del president de la Generalitat en el marc d’un “monòleg independentista”, i va respondre amb la mateixa recepta de sempre: “Diàleg i llei”. Fonts del govern espanyol resten credibilitat al missatge de balanç d’any. “És com algú que et diu que et regala un rellotge i després te’l pren. Negocies un preu i te’n posa un altre. Això és el que passa amb els monòlegs, i n’hi ha massa en l’independentisme”, assenyalen les mateixes fonts a l’ARA respecte a l’anunci de Torra d’iniciar la tramitació legislativa per “donar efectivitat” a les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional (TC).

Sánchez, a priori, no té cap intenció d’accelerar la retirada de recursos com a resposta al president de la Generalitat. Només arribar a la Moncloa va anunciar que aixecaria la suspensió sobre les lleis socials recorregudes pels executius de Mariano Rajoy. Però fins ara només s’ha retirat el recurs sobre la sanitat universal al setembre, mentre que a l’octubre es va segellar el compromís de retirar-ne alguns sobre les lleis d’habitatge. Queden pendents les lleis sobre la igualtat efectiva, el canvi climàtic i la que pretenia regular els horaris comercials.

La intenció del Govern és tramitar-les a través d’una llei òmnibus en dues fases. Fonts de l’executiu català assenyalen a l’ARA que s’aprovarà una memòria preliminar el 8 de gener després d’estudiar les lleis una a una. “No podem esperar eternament”, afegeixen, i recorden que el govern de Sánchez es va comprometre només a explorar la via per retirar els recursos. D’altra banda, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, va advertir a l’ACN que la via unilateral “ha d’existir sempre”, tot i que ara es prioritzi el diàleg.

A la Moncloa recorden que des de la reunió de la Comissió Bilateral hi ha en marxa un comissió d’estudi sobre aquest tema que segueix el seu curs, i que és on s’ha de dialogar “sense espasmes ni monòlegs”. No volen acceptar pressions de l’independentisme, tot i que aquest podria ser un dels temes estrella de la pròxima minicimera Generalitat-Estat, prevista per a finals de gener o principis de febrer -és la continuació de la de la setmana passada-, coincidint amb l’inici del judici del Procés. “Dins de la Constitució hi ha solució per als problemes reals dels catalans”, insisteixen des del govern espanyol.

Crítiques en bloc de l’oposició

El missatge de Torra de diumenge, en què va cridar a “rebel·lar-se davant la injustícia”, va encendre ràpidament les crítiques del PP i Cs, que van tornar a reivindicar el 155. La vicesecretària d’estudis del PP, Andrea Levy, va insistir a demanar a Sánchez que desarticuli el “comando rebel·lió” que hi ha a Catalunya -en la línia del que ja havia expressat diumenge el líder dels conservadors, Pablo Casado-, i va titllar el discurs de Torra de “disc ratllat”. Per la seva banda, la número u de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, considera les paraules del president català una “ratificació del cop” i una “nova crida a la sublevació”, i titlla Torra de “perill públic” per a la convivència, alhora que insisteix que es manté al poder “únicament perquè Sánchez el necessita”.

Els comuns també van ser crítics amb el discurs. La portaveu del grup parlamentari, Jéssica Albiach, el veu com la mostra de la “descomposició de l’espai independentista”. Tot i això, la formació va oferir-se al Govern per aprofitar la seva “influència” al Congrés i recuperar les lleis suspeses pel TC. El diputat Joan Josep Nuet va valorar aquesta iniciativa de Torra positivament, però va demanar una “estratègia conjunta” que inclogui tant els comuns com el PSC i el govern espanyol per tirar-la endavant.

La CUP, al seu torn, va lamentar la insistència de Torra a dialogar amb l’Estat. A més, la diputada Natàlia Sànchez el va trobar “ple d’etimologia republicana” però poc “coherent” amb l’acció de Govern, segons va dir a laCadena SER.