“La Moncloa triomfa”: eufòria al PP pels missatges a Comín

Si una cosa necessitava el govern de Mariano Rajoy per girar full a una setmana horribilis com la passada eren els missatges de Carles Puigdemont. Després de la reacció continguda dimarts per l’ajornament del ple, ahir es va desfermar l’eufòria a l’executiu popular. La Moncloa i la direcció del PP es van aferrar als missatges per constatar que la seva estratègia, malgrat haver suposat una col·lisió frontal amb el Consell d’Estat i haver dividit el Tribunal Constitucional (TC) -que encara no s’ha pronunciat sobre l’admissió a tràmit del recurs en contra de la investidura de Carles Puigdemont-, ha servit per deixar tocat el president de la Generalitat.

“La Moncloa triomfa: això s’ha acabat”. El PP no trigava a fer-se seves i convertir en lema les paraules de Puigdemont per penjar-se la medalla de l’estratègia de Mariano Rajoy. Tot i que fora de càmeres molts al PP encara eviten donar per amortitzat el líder de Junts per Catalunya, conscients dels girs de guió que sempre pot tenir el Procés, diferents portaveus populars cantaven ahir victòria. “És evident que Puigdemont és un zombi”, deia el portaveu al Congrés, Rafael Hernando. “Els missatges de Puigdemont demostren que el Procés era una mentida grollera”, afegia el vicesecretari de polítiques socials, Javier Maroto. “Puigdemont està acabat”, sentenciava la diputada catalana Andrea Levy.

Mariano Rajoy, però, va seguir sense obrir la boca -encara no s’ha mullat sobre la decisió d’ajornar el ple- i per segon dia consecutiu se’l va poder veure fent costat en un acte oficial a Felip VI, que si dimarts demanava a la seva filla Elionor que es guiés “permanentment per la Constitució”, ahir va donar les gràcies a tot el cos diplomàtic acreditat a Madrid pel “suport sense fissures” de la comunitat internacional davant la “greu crisi” a Catalunya. El rei continua fent campanya pel bloc del 155, que s’ha bolcat -juntament amb el poder empresarial- a celebrar els seus 50 anys.

Pressió per una alternativa

La primera reacció del govern espanyol va arribar de boca de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El recurs al TC va portar el seu segell i no va trigar a protegir-se de l’allau de crítiques internes per la seva gestió amb els missatges de Puigdemont al conseller Toni Comín. Des de València, va afirmar que el Procés “s’ha acabat” i que els companys independentistes del president l’han “sacrificat” com a candidat. “És el moment que assumeixi el que s’ha dit moltes vegades en privat”, va afegir. Mentre se segueix pressionant la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, perquè faci un pas endavant, els càlculs reals de la Moncloa passen perquè l’independentisme proposi un nou candidat a la investidura, informa Daniel Martín.

El PP converteix en lema el missatge de Puigdemont, però no tot. El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, negava ahir que hi hagi una “negociació” secreta perquè Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez surtin de la presó si no hi ha investidura. De fet, Rafael Hernando era més que contundent en una entrevista a Telemadrid i assegurava que tot el Govern “acabarà inhabilitat” i “alguns d’ells” empresonats. “No hi haurà impunitat, immunitat, ni indult”, va dir en una entrevista a Telemadrid a primera hora del matí, abans que transcendís l’exclusiva del programa d’Ana Rosa.

A Madrid fa setmanes que es dona Puigdemont per mort políticament. I ahir el bloc del 155 va certificar que es feia extensiu a tot el Procés arran de l’escrit del cap de files de JxCat. Però el PSOE i Ciutadans en cap cas volen parlar d’un “triomf de la Moncloa”. El líder socialista, Pedro Sánchez, intenta desenganxar-se de l’abraçada de l’os que li ha fet Rajoy des de la intervenció a Catalunya. I ahir va decidir elevar el to i recuperar la crítica. En un esmorzar informatiu a Madrid, va reclamar al president espanyol que no “cronifiqui” el problema. “No es tracta d’una lògica de guanyadors i vençuts, sinó de reconèixer que som davant d’un problema polític”, va dir. “En política, el que no fa res, no és res”, va deixar anar. Segons ell, som davant d’un nou “episodi”: “L’independentisme contra l’independentisme, una lluita de poder que té com a víctimes els catalans”.