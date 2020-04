Montero respon a Budó: “El virus no entén de fronteres ni d’ideologies. El comentari està fora de lloc”

Nova tensió entre el govern català i l'espanyol, aquest cop perquè la portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha assegurat que Catalunya hauria gestionat millor la crisi del coronavirus. La ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha respost aquesta tarda en roda de premsa a la titular de Presidència, que aquest matí, en una entrevista a Ràdio 4, ha assegurat que en una Catalunya independent “probablement no hi hauria tants morts ni tants infectats” perquè el Govern hauria decretat el confinament total abans.

Montero ha qualificat les afirmacions de “comentari fora de lloc” i ha afirmat que “el virus no entén de fronteres ni d’ideologies: és una pandèmia global que afecta tots els països”. Budó ha assegurat que haurien optat pel confinament total quinze dies abans, i que, probablement, havent-se avançat, "les dades serien diferents”.

L'Estat va anunciar el decret d'estat d'alarma el 13 de març, un dia després que el president Quim Torra demanés el confinament de Catalunya. Al llarg de l'emergència sanitària, però, la discussió entre la Generalitat i la Moncloa ha estat constant pel grau de duresa de les mesures d'aïllament social per evitar el contagi. Mentre que el govern espanyol va apostar per permetre l'activitat econòmica no essencial durant els primers quinze dies, l'executiu català va reclamar en diverses ocasions endurir-lo. Un pas que Pedro Sánchez va acabar fent el 28 de març, quan va aturar tota l'activitat econòmica que no fos considerada essencial.

La mateixa disputa es va tornar a produir després de Setmana Santa, quan Sánchez va decidir aixecar el confinament total i aprovar que els treballadors no essencials tornessin a la feina. En aquell moment, el president Torra va titllar d'"irresponsable" la Moncloa i de "temeritat" la decisió.