Mor per coronavirus Enrique Múgica, històric dirigent del PSOE i exministre amb González

Enrique Múgica (Sant Sebastià, 1932) ha mort aquesta matinada per coronavirus als 88 anys. Ministre de Justícia entre 1988 i 1991 durant el govern de Felipe González, era un dels dirigents històrics del PSOE, que l'ha acomiadat amb "gran tristesa", tal com ha expressat el secretari general del partit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una piulada a Twitter. "Un home que va dedicar tota una vida a defensar la democràcia i la llibertat", ha afegit. Els seus inicis se situen al Partit Comunista d'Espanya (PCE), una militància que el va portar a passar per la presó el 1959 i durant la dècada dels 60, després de ser condemnat en un consell de guerra.

Ha muerto Enrique Múgica. Un referente socialista, un hombre que dedicó toda su vida a defender la democracia y la libertad. Nos deja una gran tristeza pero también el legado más valioso: un país mejor.

Va abandonar els postulats comunistes per ingressar al PSOE i el 1977 es va presentar a les primeres eleccions generals i va aconseguir un escó per Guipúscoa. Es mantindria com a diputat fins al 2000, perquè després va ser nomenat defensor del poble durant el mandat de José María Aznar, en un pacte entre les dues forces polítiques tradicionals espanyoles. Múgica va ser una de les veus destacades en contra de l'activitat d'ETA, que va assassinar el 1996 el seu germà Fernando Múgica, també dirigent del PSOE.

L'Estatut al Tribunal Constitucional

Múgica compta en la seva trajectòria com a defensor del poble amb un episodi destacat, com és la impugnació de l'Estatut de Catalunya del 2006 al Tribunal Constitucional, adduint que atemptava contra la igualtat dels espanyols. Una decisió que no va agradar a la Generalitat. L'aleshores conseller de Governació i secretari general d'ERC, Joan Puigcercós, el va qualificar de "prevaricador". Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida va proposar la seva destitució, que van secundar Convergència i Unió, el PNB i ERC, però no va prosperar per l'acord entre el PSOE i el PP. En va quedar al marge el PSC, i és que l'expresident José Montilla el va acusar d'actuar "al dictat del PP per agrair-li a Aznar haver-lo situat al càrrec".

PP i Cs en destaquen el seu "gran sentit d'Estat"

Tant PP com Ciutadans també han volgut expressar el seu condol per la mort de Múgica a través de les xarxes socials. Així, el president dels populars, Pablo Casado, ha presentat l'exministre com "un socialista amb sentit d'Estat" que va aconseguir "debilitar el terrorisme d'ETA" al capdavant del ministeri de Justícia. Casado també ha posat en valor que Múgica, com a Defensor del Poble, "va preservar la Constitució davant del nacionalisme".

Lamento mucho el fallecimiento de Enrique Múgica, un socialista con sentido de Estado que, como Ministro de Justicia, debilitó el terrorismo de ETA y, como Defensor del Pueblo, preservó la Constitución ante el nacionalismo. Mi sentido pésame y un fuerte abrazo a toda su familia. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 11, 2020

En la mateixa línia, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha destacat el "gran sentit d'Estat" de Múgica i la seva "admirable trajectòria de defensa de la llibertat i els principis constitucionals d'Espanya".