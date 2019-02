Mor Xabier Arzalluz, històric president del PNB

Xabier Arzalluz ha mort aquest dijous 28 de febrer als 86 anys d'edat segons ha confirmat el Partit Nacionalista Basc, del qual va ser president des del 1980 fins el 2004 -amb un parèntesi entre el 1984 i el 1987-.

Xabier Arzalluz zendu da. Pertsona, jeltzale eta abertzale aparta joan zaigu. Une latza eta gogorra bere senide, lagun eta alderdikide guztientzat. Goian Bego! — EAJ-PNV (@eajpnv) 28 de febrero de 2019

Arzalluz va ser una figura clau en la política basca -i l'espanyola- durant els vuitanta i el noranta. Amb la fórmula bicèfala del PNB, el president del partit va compartir poder amb els tres lehendakaris, Carlos Garaicochea, José Antonio Ardanza i Juan José Ibarretxe al llarg de la seva carrera política. Va ser diputat a les corts espanyoles en la legislatura constituent (1977-1979). En les eleccions generals del 1979 va tornar a ser escollit diputat a la cambra baixa per la província de Guipúscoa, però ja no va arribar a agafar l'acta de diputat per dedicar-se completament al partit.

L'ARA el va entrevistar el 2011, ja fora de la primera línia política, per parlar de la treva que ETA havia declarat el 10 de gener. Es va mostrar molt crític amb els principals partits estatals, PP i PSOE, per buscar simplement adhesions a la lluita antiterrorista i no intentar entendre "per què" mataven. També va lamentar la "manca de valentia" del PNB per afrontar el problema. Aleshores des del PNB ja no li demanaven consell: "I jo no en dono a qui no em demana". De fort temperament, Arzalluz no es va caracteritzar per tenir pèls a la llengua per donar la seva opinió.