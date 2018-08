Els Mossos traslladen a la Fiscalia de l'Audiència Nacional la pancarta contra el rei del 17-A a la plaça Catalunya

Els Mossos d'Esquadra van traslladar el 22 de juliol a la Fiscalia de l'Audiència Nacional unes diligències informatives perquè investigui si es va incórrer en algun delicte penal amb la col·locació d'una pancarta contra el rei en un balcó del centre de Barcelona per a l'acte de commemoració dels atemptats del 17 d'agost, segons ha avançat l''Abc' i ha confirmat l'ARA. En l'atestat s'identifica quatre persones, que eren a l'interior del pis (una cinquena planta) de la plaça Catalunya des d'on es va col·locar la pancarta, així com el propietari de l'immoble, atès que han comprovat que tenien el seu permís per instal·lar-la en el seu balcó.

En la pancarta, penjada la vigília de l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats de l'any passat, s'hi veia Felip VI cap per avall amb el missatge: "El rei espanyol no és benvingut als Països Catalans". De nit, agents dels Mossos van intentar sense èxit retirar-la, per bé que finalment van desistir. El director general de la policia catalana, Andreu Martínez, va explicar en una carta adreçada a la Delegació del govern espanyol que no es va treure perquè "no posava en perill" ni béns ni persones. Aleshores es van adoptar "les mesures de seguretat preventives necessàries" i es va establir un perímetre de seguretat amb tanques i amb presència policial que "va garantir en tot moment el desenvolupament normal de l'acte".

En una entrevista fa uns dies a Catalunya Ràdio, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va apuntar que la pancarta "fins i tot va ser protegida pels Mossos" i que formava part de la "llibertat d'expressió". Tal com va explicar, la decisió de retirar-la era competència de l'Ajuntament de Barcelona perquè la titularitat de l'edifici és municipal.