Munté presenta la candidatura a les primàries del PDECat amb la voluntat de ser "la propera alcaldessa de Barcelona"

L'exconsellera Neus Munté ha presentat aquest dimecres públicament la seva candidatura a liderar el PDECat a les properes eleccions municipals de Barcelona, tal com va explicar l'ARA dilluns. En la cruïlla del carrer Indústria i l'Avinguda Gaudí, el barri de la Sagrada Família on va créixer i viu, ha mostrat la seva voluntat de ser la "propera alcaldessa de Barcelona" davant un projecte d'Ada Colau que considera "esgotat" i "frustrat". Munté s'ha erigit com una persona "dialogant" i com el que necessita la ciutat, tot i que en el darrer baròmetre municipal el PDECat se situava com a cinquena força.

El termini per presentar les primàries acaba divendres i, posteriorment, els candidats hauran de presentar com a mínim 100 avals de militants del PDECat i 500 de persones sense carnet. Avui també ha presentat la seva candidatura l'excomissionat de Participació de l'ajuntament de Barcelona, Carles Agustí, i també és possible que acabin postulant-se l'actual portaveu de l'ajuntament, Jaume Ciuranda, o l'excap de gabinet de Xavier Trias Albert Salvador.

Munté ha explicat que vol posar la seva "vocació" al servei de la ciutat de Barcelona per teixir "aliances" amb les entitats del tercer sector social -aprofitant la seva experiència com a consellera de Benestar de la Generalitat- i també amb el món empresarial i del treball. "Vull ser alcaldessa d'una ciutat inclusiva, amable amb els que hi viuen i la visiten, i que aposta per l'excel·lència", ha dit davant els mitjans de comunicació.

L'exconsellera i actual vicepresidenta del PDECat -un càrrec que ha assegurat que és "compatible" amb presentar-se a les primàries- ha situat l'exalcalde Xavier Trias com a "referent" en el seu model de ciutat i també ha reivindicat la figura del conseller Joaquim Forn, empresonat a Estremera des del 2 de novembre i del que ha reclamat la llibertat. "He comunicat la decisió a l'alcalde Xavier Trias i als regidors. No ho he pogut fer personalment amb Joaquim Forn, que està empresonat injustament", ha explicat.