Òmnium es querella contra el rei emèrit al Tribunal Suprem

Òmnium Cultural ha presentat aquest divendres una querella criminal davant el Tribunal Suprem contra el rei emèrit Joan Carles I per corrupció, frau fiscal, tràfic d'influències, negociació prohibida a funcionaris i blanqueig de capitals. El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ho ha anunciat en una roda de premsa, en què ha denunciat que la "riquesa de Joan Carles de Borbó és encara un secret d'Estat molt ben guardat".

La Fiscalia del Tribunal Suprem ja manté una investigació sobre el paper del rei Joan Carles I per les suposades comissions que va cobrar per l'adjudicació de les obres de l'AVE a La Meca. El ministeri públic va traslladar a l'alt tribunal aquesta investigació en afectar directament a Joan Carles I, que no és inimputable pel que fa al període posterior a la seva abdicació. Aquestes pesquisses s'afegeixen a les de la fiscalia suïssa i britànica, que també indaguen en la fortuna del monarca fora d'Espanya.

Mauri ha explicat que Òmnium presenta la querella per "fiscalitzar el que fa la Fiscalia" de l'Estat. "No confiem en la justícia espanyola", ha lamentat: "Volem que existeixi aquesta pressió pública a la Fiscalia i que això ens permeti poder exercir d'acusació popular". Mauri ha recalcat que aquest és "el primer cop que es presenta una querella contra la monarquia mentre hi ha una investigació oberta de la Fiscalia". Per tant, ha apuntat, "el Tribunal Suprem no ho tindrà fàcil per poder rebutjar la petició" d'Òmnium, que també busca evitar que l'assumpte no prescrigui. "És important que s'accepti Òmnium com a acusació popular i que no quedi en mans de la Fiscalia", ha dit.

En paral·lel, l'entitat també ha presentat una petició a l'Estat suís perquè bloquegi els comptes de Joan Carles I. La doctora en Dret i experta en drets humans Neus Torbisco ha explicat la iniciativa, que es concreta en una sol·licitud dirigida a la presidenta del Consell Federal de Suïssa, Simonetta Sommaruga. "Demanem que s'utilitzin les funcions que els atorga la llei federal per instar a la congelació de valors patrimonials d'origen presumptament il·lícit", ha exposat Torbisco, que ha apuntat que l'acció és "preventiva" i té com a objectiu "impedir que aquests fons s'utilitzin mentre està en curs aquesta investigació".

Aquestes accions s'emmarquen en una campanya d'Òmnium "contra els poders de l'Estat", que constarà de noves accions en el futur, tal com ha anunciat Mauri. "Volem evidenciar que la justícia és injusta cap al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i la ciutadania del nostre país, mentre protegeix i blinda els poders de l'Estat", ha exposat.