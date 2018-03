Òmnium vol treballar amb sectors no independentistes per crear un "imaginari de país més enllà del sobiranisme"

Òmnium Cultural obre una nova etapa amb l'objectiu de repensar el seu paper en el Procés. Després d'una forta aposta pel camí que les forces independentistes han impulsat els darrers mesos, la repressió ha obligat l'entitat cultural a posar el fre i, tal com expressava el seu vicepresident, Marcel Mauri, en una entrevista a l'ARA, "posar les llums llargues". En el pla de treball que s'ha aprovat per unanimitat aquest dissabte en l'assemblea general ordinària que se celebra al Teatre Victòria de Barcelona, Òmnium es proposa treballar "d'igual a igual" amb "sectors no independentistes" amb l'objectiu de crear un "imaginari de país que no sigui un reflex del sobiranisme" sinó que vagi "molt més enllà".

Segons el diagnòstic d'Òmnium, s'ha produït una "polarització" en la societat catalana després dels esdeveniments que han marcat els últims compassos del moviment sobiranista, amb múltiples mobilitzacions de rèplica i contrarèplica entre independentistes i partidaris de la unitat d'Espanya. L'entitat busca fer acció política i cultural per "afavorir la reconciliació" després dels "intents de divisió", amb l'ull posat en "enfortir la societat catalana i la seva cohesió social a partir dels grans consensos de país".

"Malgrat la repressió, seguir contribuint al creixement social de l’independentisme per incrementar la majoria social a partir de compartir els valors que promou l’entitat, valors republicans", puntualitza el document, que es planteja tots aquests reptes amb "l'horitzó 2021". En aquest sentit, Òmnium vol seguir sent un agent mobilitzador a favor de la democràcia, els drets civils i l’alliberament nacional, sempre per vies pacífiques, democràtiques i no-violentes i amb la màxima transversalitat".

Una de les fites que es marca Òmnium és apropar-se a la gent que "no vota partits independentistes". Aquest posicionament va en la línia del que expressava Mauri en l'entrevista amb aquest diari, en què subratllava que s'ha desplaçat sovint a Madrid les darreres setmanes per donar a conèixer l'entitat. Tot i trobar-se amb força mostres de "solidaritat", el vicepresident d'Òmnium lamentava que la tònica general era la percepció d'una "organització criminal". "No ens entenen ni ens volen entendre", apuntava. L'objectiu principal és seguir creixent i ser el "referent nacional" de defensa de la llengua i la cultura catalanes i aglutinar més socis. L'entitat ha donat a conèixer que ha arribat per primera vegada a la seva història als 100.000 adherits.

El nou full de ruta tirarà endavant en l'assemblea d'aquest dissabte, marcada per la "trista circumstància" que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, no hi pugui assistir perquè es troba a la presó, tal com ha apuntat Mauri en declaracions als mitjans. El portaveu ha subratllat que la "situació de vulneració de drets fonamentals" que hauria de "fer avergonyir" qualsevol demòcrata.

"Els presos mai serem moneda de canvi"

Tot i l'absència física, Cuixart ha fet arribar una carta als socis d'Òmnium en la qual assegura que "tota aquella decisió política que sigui bona pel país, ho serà també pels presos". "Mai serem moneda de canvi", subratlla el president de l'entitat, empresonat des del 16 d'octubre a Soto del Real. En el seu text, destaca la necessitat de sobreposar-se a "a l'actualitat política estricta, a les pors o a les incerteses del curt termini".