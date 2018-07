Oriol Pujol assumeix que va cobrar comissions i s'estalviarà el judici del cas ITV

El 19 de març del 2013 Oriol Pujol va deixar les seves funcions al Parlament i a Convergència després que el comencessin a investigar per cobrar diners d'empresaris afins del sector de les ITV a canvi de manipular el nou mapa d'estacions d'inspecció de vehicles a Catalunya. Cinc anys més tard, l'exdirigent convergent ha acceptat una condemna de dos anys de presó que implica, implícitament, el reconeixement dels fets, segons han confirmat fonts pròximes al cas a l'ARA.

Des del 2016 Pujol s'havia mostrat disposat a arribar a un acord amb la fiscalia i anar a presó a canvi de deixar la seva dona fora del cas. L'estiu passat aquest acord va estar a punt de tancar-se, però la presidenta del tribunal del jurat que l'havia de jutjar va tombar el pacte perquè hi havia dos acusats que no hi estaven d'acord. Ara s'hi han sumat tots. Una altra de les diferències amb l'escenari de fa un any és que la fiscalia era l'única acusació del cas, després de la desaparició de la figura de Manos Límpias i de la retirada de dues concessionàries que també l'exercien.

Pujol s'estalvia el judici

L'acord de conformitat s'ha rubricat a la seu de la fiscalia, tot i que la signatura definitiva s'haurà de fer en seu judicial. Com que a Oriol Pujol l'havia de jutjar un jurat, caldrà passar per sala però no farà falta constituir el tribunal popular, de manera que l'exsecretari de CDC en tindrà prou de reconèixer els fets i signar l'acord per estalviar-se el judici.

La dona de Pujol, Anna Vidal –que és qui segons la fiscalia va cobrar els suborns pactats pel seu marit amb diferents empresaris– haurà de pagar una multa de 83.210 euros. L'altra condemna de dos anys serà per a l'empresari i amic de Pujol Sergi Alsina, que inicialment rebutjava l'acord però que ara hi ha convingut. L'altre processat que finalment s'ha sumat a l'acord és l'exnúmero dos de la Diputació de Barcelona, Josep Tous, que només haurà de pagar una multa.

Pujol també podria evitar l'entrada a presó. Tot i que els delictes que ha acceptat haver comès sumen més de dos anys, individualment cadascuna de les penes és més baixa i actualment el Codi Penal preveu que es puguin comptar per separat.