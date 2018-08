El PDECat diu que les primàries republicanes per les municipals "perden el sentit" si ERC i la CUP no hi participen

El PDECat ha tornat de vacances aquest dilluns amb una trobada de l'executiva del partit, en què s'han analitzat els propers esdeveniments polítics. Principalment, la fundació de la Crida Nacional i la fórmula en què l'independentisme concorrerà a les eleccions municipals. El president del PDECat, David Bonvehí, ha opinat que les primàries per la República "no tindran sentit" si no hi participen també ERC i la CUP. Dues formacions que, de moment, han refusat presentar-se als comicis amb plataformes conjuntes del sobiranisme. "No és viable", ha dit Bonvehí, asseverant que si només el PDECat hi dona suport serà com fer unes primàries "sobre ells mateixos".

Tot i que al congrés del juliol van aprovar impulsar llistes "unitàries" als grans municipis, Bonvehí ha dit que mentre ERC i la CUP mantinguin aquest posicionament, seguiran amb el procés intern de primàries. "La fórmula ha de ser la de JxCat", ha dit en relació a integrar independents a la candidatura, tal com ja van fer a les eleccions del 21 de desembre.

Per abordar les eleccions municipals, de fet, Bonvehí ha anunciat que el PDECat reunirà els seus quadres locals "en els propers dies" per veure com afronten la prèvia als comicis. En el cas de les europees -que cauran el mateix dia-, Bonvehí també ha apostat per una fórmula "unitària", tot i que ha admès que la direcció del partit encara no ha pres cap decisió.

La Crida "té sentit si hi és tothom"

Un dels altres reptes del PDECat en el nou curs polític serà el seu encaix amb la Crida Nacional per la República de Carles Puigdemont. El congrés va aprovar crear una comissió formada pels exconsellers empresonats i a l'exili, i la presidència i la vicepresidència del PDECat per decidir-ho. Tanmateix, no ha volgut avançar quina serà la proposta de l'executiva i ha afirmat que el resultat ha de ser "consensuat" amb Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull i Lluís Puig.

Primer, ha dit Bonvehí, s'ha de definir què vol ser la Crida Nacional per la República i aclarir l'escenari de les eleccions municipals. També s'ha mostrat partidari de seguir treballant perquè en aquesta plataforma també s'hi uneixi ERC i la CUP. "Des del PDECat estem animant la gent d'ERC i la CUP perquè se sumin a la Crida. [Aquest moviment] Té sentit si hi és tothom, com un espai superior en què s'hi agrupa la gent si és per fer efectiva la república", ha afirmat.

En cas que no sigui possible, Bonvehí ha dit que des del partit hauran d'analitzar què fer i com hi encaixen.

Bonvehí anima a la mobilització

D'altra banda, Bonvehí ha dit que el PDECat serà a "tots els esdeveniments" polítics del nou curs, que començaran amb la conferència del president, Quim Torra, la setmana que ve i la mobilització de l'Onze de Setembre. "Serem allà per escoltar-lo", ha assegurat sobre el que ha de dir el cap de l'executiu. També ha animat la gent a manifestar-se per la Diada, en la primera que hi ha presos polítics i exiliats.

Sobre la proposta de l'ANC d 'aturar el país per commemorar l'1 d'octubre, Bonvehí ha dit que no en coneix els detalls i que, en tot cas, és "embrionària". En aquest sentit, ha instat les formacions independentistes i les entitats a tornar a reunir-se periòdicament per teixir una estratègia conjunta de cara a la tardor.