El PDECat situa el PNB com a soci prioritari a les europees a l'espera que s'aclareixi la fórmula de JxCat

El president del PDECat, David Bonvehí, ha situat el PNB com a soci prioritari a les eleccions europees, a l'espera, això sí, que s'aclareixi la fórmula de JxCat per concórrer en aquests comicis. En la seva intervenció, en obert, al consell nacional d'aquest dissabte, Bonvehí ha afirmat que la primera opció del Partit Demòcrata sempre serà la llista unitària independentista, però que davant la negativa d'Esquerra hi ha "altres opcions guanyadores" que s'han de concretar en els propers dies.

"Ens presentarem a les eleccions europees, però encara hem de trobar la fórmula", ha admès Bonvehí després que el consell nacional hagi aprovat el reglament sobre com escollir els candidats. Amb la presència de l'actual eurodiputat Ramon Tremosa, que s'ha ofert per continuar, Bonvehí ha explicat que estan en converses amb el PNB i que és la seva aposta -de fet, l'aliança tradicional en aquests comicis-. "El PNB entén la situació del país i la del PDECat", ha afirmat, malgrat les reticències que expressen els nacionalistes bascos davant una candidatura que inclogui la Crida.

Una de les qüestions que s'ha de definir és la marca: el PDECat aposta per presentar-se amb la marca de JxCat, però la Crida ha de debatre en les properes setmanes si es presenta en aquests comicis o es reserva per a les properes eleccions catalanes. Aquesta incògnita, doncs, no la pot resoldre el consell nacional del PDECat i per això Bonvehí ha deixat totes les opcions obertes.

Pel que fa els noms, tal com va explicar l'ARA, ja ha començat el ball. No es descarta Puigdemont com a cap de cartell, però diversos sectors també aposten perquè sigui Jordi Sànchez, actual president de la Crida. D'altra banda, també s'ha ofert l'exconseller Jordi Turull.

Bonvehí: "Algun dia farem un referèndum"

El president del PDECat ha començat la seva intervenció esmentant als nous presos polítics que ahir van ser traslladats a Madrid pel judici de l'1 d'octubre. "Són uns herois", ha afirmat, assegurant que el partit es bolcarà en la denúncia de la "vulneració de drets fonamentals" que considera que representa aquest judici. "Serem a Madrid, al costat del Govern i de JxCat", ha afirmat, amb la presència dels consellers Damià Calvet i Àngels Chacón a la primera fila.

A més, s'ha dirigit a l'Estat assegurant que el projecte del PDECat és "conquerir la llibertat i aconseguir que es pugui fer un referèndum 'independència sense tot el que ha passat fins ara". "Un dia farem un referèndum, el guanyarem i mai més serà un delicte", ha afirmat, arrencant aplaudiments malgrat que, encara ara, hi ha dirigents de PDECat que defensen que s'ha de fer efectiu el resultat del referèndum de l'1 d'octubre.

El no als pressupostos

D'altra banda, Bonvehí també ha mantingut el no als pressupostos de Pedro Sánchez. Ha dit que només variaran la seva posició si el govern espanyol accepta una taula de partits amb agents neutrals que abordin el conflicte amb Catalunya. La mateixa condició, de ffet, que fins ara ha posat el Govern de la Generalitat en les reunions que ha mantingut amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo. L'anterior consell nacional, de fet, va aprovar per un 95% dels vots que els comptes s'havien de tombar. El dubte, en els darrers dies, és en la tramitació: vetar el debat al Congrés o donar més marge a Pedro Sánchez.

El límit per presentar l'esmena a la totalitat als pressupostos és divendres de la setmana que ve i el debat es produirà al Congrés dels Diputats el mateix dia que comença el judici de l'1-O, el dimarts 12. Ahir la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá va demanar als independentistes que desvinculin els dos debats, ja que els comptes donen "inversions" a Cataunya.

Fins ara, la Moncloa s'ha negat a acceptar aquesta proposta perquè afirma que el conflicte s'ha de resoldre "entre catalans".