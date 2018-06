El PDECat es referma a concórrer a les municipals amb el nom de JxCat: "Posem aquest instrument a disposició dels candidats"

La portaveu del PDECat, Maria Senserrich, ha respost aquest dilluns als recels que ha generat a les files de Junts per Catalunya (JxCat) la decisió del partit de concórrer a les eleccions municipals sota el paraigua de la formació bastida per Carles Puigdemont el 21-D. "No en el meu nom", va tuitejar dissabte la diputada de JxCat Aurora Madaula: "No em representa la vostra manera de fer ni el vostre projecte". Una crítica que va secundar el vicepresident del Parlament, Josep Costa.

Davant els qui acusen el PDECat de presentar-se simplement amb un canvi de nom, Senserrich ha recordat que JxCat és "un instrument" que el partit posa ara "a disposició dels alcaldes, regidors i candidats". "Volem continuar sent més", ha afirmat, i ha recalcat que "el món municipal avala aquesta proposta". "Sempre ens trobaran en el debat de l'eixamplament i l'obertura, coneixent la transversalitat del nostre país", ha insistit. I ha assegurat que estan oberts a pactar llistes conjuntes amb ERC als municipis on ho considerin oportú.

Segons Senserrich, la setmana passada es va informar Carles Puigdemont de la decisió d'anar a les municipals amb el nom de JxCat. "Hi ha consens", ha afirmat, tot i que ha evitat explicar si es va consultar a Puigdemont la decisió, o bé només se li va traslladar: "En vam parlar".

Amb tot, Senserrich ha defensat els guanyadors dels processos de primàries del partit i ha recordat que qualsevol negociació de cara a la formació de llistes conjuntes haurà de tenir-ho en compte. També a Barcelona, on la guanyadora és Neus Munté: "Hem fet un exercici de primàries intens, una feina extraordinària, que pocs partits poden dir que ho han fet de la mateixa manera. Estem disposats a parlar-ne, escoltarem, i estem oberts a tot el que sigui per sumar i construir per Barcelona, però dins els canals corresponents".