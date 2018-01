El PDECat confia que hi hagi acord entre els partits sobiranistes per la mesa i la investidura del president

El PDECat confia en que hi hagi un acord entre els partits sobiranistes els propers dies per assegura la majoria independentista a la mesa del Parlament, concretar la investidura del president de la Generalitat i "restituir" el Govern cessat pel 155. Aquest ha estat el missatge públic que la formació, reunida en comitè nacional, ha volgut donar de cara a una setmana clau abans de la constitució del Parlament. La formació creu que la meta de la legislatura és "recuperar les institucions, l'alliberament de presos polítics i eixamplar la base social de l'independentisme".

Dissabte el PDECat afronta el Consell Nacional en què la qüestió principal serà la mesa i la investidura de la presidència de la Generalitat. Els partits independentistes estudien una investidura telemàtica que, d'entrada, planteja dificultats jurídiques. ERC ha dit aquest dilluns que deixarà en mans aquesta qüestió dels lletrats del Parlament. Des de JxCat es defensa que el reglament del Parlament no prohibeix investir un president que no està físicament a l'hemicicle i que, per tant, recaurà en la mesa del Parlament interpretar si es pot fer. En cas que l'Estat ho veti, el nucli dur de la llista del president està disposat a anar a eleccions abans de plantejar un candidat alternatiu.

Fonts del Partit Demòcrata, però, sí que aposten per un pla B si abans del 31 de març no ha estat possible investir de nou Puigdemont. Entre els noms, hi ha Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real el 16 d'octubre.

De cara les eleccions municipals

Després de les eleccions del 21 de desembre, el proper repte electoral són les eleccions municipals de 2019. El PDECat, reunit en comitè nacional aquest dilluns, també ha decidit engegar la maquinària per començar a fer les candidatures sense especificar sota quines sigles es presentarà en els propers comicis. En les darreres eleccions al Parlament, ho va fer amb la marca de Junts per Catalunya que va aconseguir el lideratge sobiranista. En un comunicat, la formació explica que el seu objectiu és "consolidar l'espai polític i revalidar la condició de primera força municipal". La direcció sota la batuta de Marta Pascal "estudiarà la millor fórmula amb la qual concórrer a aquests comicis per revalidar la majoria", assegura en el comunicat. Tanmateix, la mateixa Pascal ja es va mostrar partidària després dels comicis de tornar utilitzar les sigles de JxCat en altres eleccions.

El següent pas és reunir divendres el Consell d'Acció Municipal, l'organisme que agrupa els càrrecs electes locals, per concretar l'estratègia.