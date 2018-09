Pedro Sánchez farà pública a internet la tesi doctoral

Després de la polèmica i de la dimissió de la ministra de Sanitat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, farà pública a internet la seva tesi demà. Així ho ha anunciat la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, arran de les pressions de tota l'oposició, i ho ha confirmat el propi Sánchez a Twitter. A primera hora del matí el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha urgit Sánchez a fer pública per a tothom la seva tesi -fins ara només es podia consultar a la universitat mateix en paper i sense poder fotocopiar-la ni fer-li fotografies. Tant el PP com Ciutadans han elevat el to i han sol·licitat la compareixença al Congrés del president espanyol perquè expliqui les acusacions de plagi.

Calvo ha assegurat que la polèmica sobre el màster és una cortina de fum per tapar la vertadera notícia aquest dijous a Madrid: la decisió del Congrés de donar llum verda al decret llei per exhumar Francisco Franco. "És lamentable que el dia que estem parlant d'exhumar Franco les dretes parlin d'altres temes. Una tesi doctoral que es pot llegir a la pròpia universitat. ÉS que ha de comparèixer un president quan té la tesi penjada?", ha assenyalat, assegurant que PP i Cs es posen de "perfil amb la dictadura" en abstenir-se a l'exhumació de Franco.

A mig matí el PP s'ha sumat a la petició de Ciutadans per fer comparèixer Sánchez. Hores abans, el líder de Cs, Albert Rivera, havia demanat al president del govern espanyol que comparegués per explicar “si aquesta tesi la va fer ell, si hi ha plagis, com es va fer, qui hi havia al tribunal i si tenia vincles amb el seu partit”. “Tot això ens ho ha d’explicar al Congrés i Ciutadans demanarà a compareixença de Sánchez tot i que el normal és que ho fes ell, donés la cara i ho expliqués”, ha denunciat.

Davant les informacions d'alguns mitjans que l'acusen d'haver plagiat la seva tesi doctoral, el número dos del PP, Teodoro García, ha demanat a Sánchez "que faci el mateix exercici de transparència que Pablo Casado". De fet, en una atenció als mitjans al Congrés, García ha defensat que un exercici més gran de transparència que Casado "no l'ha fet ningú". No obstant això, no s'ha pronunciat sobre si Casado ensenyarà els treballs perquè "el cas està en un altre pla", referint-se al fet que està en mans de la justícia.

"Sánchez va néixer en una legislatura tacada pel secessionisme, amb persones que no creuen en el futur d'Espanya, i ara es veu amb la seva agonia per la falta de transparència i rectificació permanent", ha denunciat García, que ha afegit que "és un govern a la deriva que no sap on va". Per al número dos del PP, es tracta d'un govern "que cau a trossos, amb desacceleració econòmica".

Iglesias demana que ensenyi la tesi

Al seu torn, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha instat Sánchez a publicar la seva tesi electoral per "no deixar ni mitja excusa" a Casado perquè ensenyi els treballs. "El més sensat que pot fer el president és fer accessible la seva tesi doctoral", ha defensat Iglesias, que ha afegit que aquesta és la "manera de resoldre dubtes". En aquest sentit, ha considerat que "no té gaire sentit que una tesi es vagi publicant amb fotos del mòbil".

"No es pot consentir aquesta imatge que està donant la universitat espanyola. Cal transparència i, si la gent vol veure els treballs, crec que no ha d'haver-hi cap problema a ensenyar-los", ha recalcat Iglesias, que ha recordat que la seva tesi està disponible a internet.