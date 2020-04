Sánchez veu "positiu" traslladar el Pacte de Reconstrucció a una comissió al Congrés

Un cop acabada la ronda de reunions amb els líders polítics, la incògnita és com es concretarà l'espai de diàleg per abordar un Pacte de Reconstrucció Econòmica i Social que doni resposta a la crisi sorgida del coronavirus. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha culminat les converses amb el líder del PP, Pablo Casado, que ha proposat al cap de l'executiu la creació d'una comissió parlamentària al Congrés per debatre el pla de xoc. "He vist bona predisposició per part seva i esperem que d'aquí a dimecres tinguem una resposta del govern espanyol", ha afirmat el dirigent conservador en roda de premsa telemàtica. Posteriorment, fonts de la Moncloa han apuntat que Sánchez veu "positiva" la proposta i esperarà que sigui "consensuada" amb la resta d'actors per donar-li el vistiplau.

Així, Casado ha assenyalat que el seu partit s'implicarà en les converses però no en una taula fora del Congrés, sinó en una comissió parlamentària que "respecti la representativitat" emanada de les eleccions del 10 de novembre. Un escenari que segurament acabaria incloent Vox, que s'havia desmarcat de la taula proposada per Sánchez. Alhora, el cap de l'oposició ha assegurat que hi podran comparèixer els agents socials i experts per obrir el debat i no cenyir-lo només a les organitzacions polítiques. No era la idea inicial de president espanyol i caldrà veure si s'acaba materialitzant l'alternativa del PP, però de moment el que ha fet ha sigut convocar els portaveus dels partits a una reunió aquest dimarts a les 12.30 per estructurar de quina manera canalitzar el debat. Després de finalitzar les reunions amb les formacions, Sánchez ha mantingut una videoconferència amb el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Abel Caballero.

Calvo, coordinadora de la mesa

La Moncloa, però, hauria estat treballant els últims dies en una idea diferent, segons un document al qual ha tingut accés Europa Press, que quedaria esmenada si finalment es constitueix la comissió parlamentària. En aquesta proposta, l'executiu hauria definit que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, seria la coordinadora de la taula de reconstrucció, que formaria quatre grups de treball integrats amb criteris de proporcionalitat per representants de les formacions polítiques. Els diferents espais abordarien els temes que ja va avançar Sánchez en roda de premsa aquest dissabte: la recuperació de l'activitat econòmica, les polítiques socials i el sistema de cures, l'enfortiment de la sanitat pública i la posició davant la Unió Europea. L'objectiu seria que durant el mes de maig tinguin lloc els treballs, en els quals participarien també experts i representants d'entitats, per elevar les conclusions abans de l'1 de juny. Així, durant el mes de juny la taula hauria de segellar els acords i la primera quinzena de juliol serviria perquè el consens l'acabessin rubricant les comunitats autònomes i les entitats locals.

Caldrà veure si aquesta idea tira endavant, però amb aquest plantejament difícilment el PP hi serà. "El govern donava a entendre que no volia un pacte sectorial, sinó un programa de govern que condueixi a aprovar els pressupostos", ha recriminat Casado en roda de premsa, que ha reiterat que Sánchez no pot pretendre que el PP segui en una "taula de reconstrucció nacional amb qui vol destruir Espanya", en referència al seu veto anunciat a compartir espai amb EH Bildu i els independentistes catalans. A l'hemicicle, en canvi, Casado sí que està disposat a fer-ho. Més enllà d'això, aquest dimecres el president espanyol tornarà a sol·licitar al Congrés l'aval a una tercera pròrroga de l'estat d'alarma i el líder del PP no ha volgut aclarir el sentit del seu vot.