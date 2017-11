El PP demanarà una comissió d'investigació sobre les "interferències de Rússia i Veneçuela" en el conflicte català

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha anunciat que el seu partit proposarà crear una comissió d'investigació sobre les "interferències de lobis de Rússia i Veneçuela" en la crisi catalana i la "relació" del president Carles Puigdemont i el seu entorn amb 'hackers' russos i Julian Assange. Albiol ha explicat que ho impulsaran durant el primer trimestre del 2018. El líder popular també preveu que s'analitzi la proposta de Puigdemont de celebrar un referèndum sobre la UE.

De fet, en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya, organitzada pel Grup de Periodistes Pi i Margall, Albiol ha alertat que les declaracions de Puigdemont sobre una possible consulta sobre la continuïtat de Catalunya a la UE no són una simple "ocurrència", sinó que "porten una càrrega de profunditat".

"Si lliguem aquestes afirmacions amb les visites i reunions que han tingut Puigdemont i el seu entorn amb una sèrie d'individus com Assange [ciberactivista i fundador de Wikileaks], que està treballant per crear inestabilitat a Europa, sí que probablement no parlem de fets que siguin causals", ha suggerit el candidat del PP a les eleccions del 21-D. Per això, ha mostrat la seva "preocupació" per les trobades entre "exmembres del Govern i 'hackers' russos i de Veneçuela que estan treballant per crear inestabilitat", uns fets que requereixen "una anàlisi en profunditat seriosa".

En aquest sentit, Albiol ha instat Carles Puigdemont que "expliqui quina és la seva relació amb ells i per què s'han reunit persones de la seva confiança amb persones que estan buscant la inestabilitat de la UE", a més de "com és possible que hi hagi proves evidents de la relació del món independentista amb 'hackers' o persones de l'entorn de Rússia que juguen de manera clara a desestabilitzar Occident".

Albiol ha deixat clar que els catalans "tenen dret a saber la realitat" sobre les "interferències de Rússia i els 'hackers'" a Catalunya i "a canvi de quins favors i quins acords s'ha arribat a un acord amb aquestes persones, que treballen de manera clara contra la UE". "De què s'ha parlat en aquestes reunions dels que estan conspirant en contra de la UE i d'Assange amb l'entorn de confiança de Puigdemont?", ha recalcat Albiol.

De totes maneres, el dirigent ha admès que no disposa de "proves", ni tampoc té "la informació per dir exactament si és el govern [rus] o lobis", però ha recordat que "hi ha evidències que reconeixen tant el Senat dels EUA, la mateixa UE i el govern d'Espanya i el ministeri de Defensa", que "han mostrat la seva preocupació sobre la intervenció de 'hackers'" a Catalunya.

"Estem davant de fets que són evidents, que són reals i que volem que s'investiguin. Perquè aquesta gent, els que han dut a terme això, no ho han fet de manera gratuïta i ens temem molt que hi ha hagut algun tipus de contraprestació per part de la Generalitat", ha insistit.