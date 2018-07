El PP modera ara el discurs antiimmigració: diu que els sense papers són "víctimes" i que "la culpa és de les màfies"

Només un dia després que Pablo Casado consumés el gir extremista del PP amb un discurs antiimigració, els populars han intentat rebaixar aquest dilluns el to i han evitat criminalitzar les persones que intenten creuar l'estret o salten les tanques de Ceuta i Melilla. En nou secretari general del PP, Teodoro García, ha assenyalat que "les víctimes són els immigrants, la culpa la tenen les màfiques i hi ha persones com el govern de Sánchez que són responsables". Ara bé, també ha acusat el govern espanyol de "demagògia" i considera que amb la seva actitud només està beneficant a les màfies.

García ha defensat que Casado "parlés clar" sobre aquest tema, però també ha evitat repetir fil per randa el discurs de Pablo Casado en què va dir que "no és possible que hi hagi papers per a tothom" i que "no és sostenible absorbir els milions d'africans que volen venir a Europa". Preguntat sobre a qui han acusat el president del PP de xenòfob i de copar el discurs del govern italià, Teodoro García ha assenyalat que "qui vulgui entrar en desqualificacions d'aquest tipus que primer es dediqui a solucionar els problemes de la gent, i menys a criticar el president del PP". El PP demana així que Sánchez "doni la cara a Europa" i "busqui una solució coordinada", sobretot en origen.

Embolic sobre les xifres de persones que volen arribar a Europa

García s'ha fet un embolic quan ha intentat justificar les xifres que va donar ahir Casado -que hi hagi un milió de persones esperant per creuar a Líbia i 50 "africans" intentant tenir els diners per fer-ho aviat-. Ha citat a informes "d'ONGs i organitzacions humanitàries amb números similars" però ha dit que no tenia la informació. A més, ha tingut problemes per justificar que en el seu moment Casado defensés que el PP acollís l'Aquarius i ara censuri "l'efecte crida" de les polítiques migratòries del govern espanyol.

"Que un vaixell ple de persones no tingui port és un drama, és un drama que Espanya ha d'assumir i ha fet bé d'alguna forma de recollir aquestes persones, però això no és incompatible en assegurar que aquestes persones no siguin víctimes de màfies i de tenir en compte que el govern de Pedro Sánchez és responsable de donar una solució", ha dit. I ha afegit: "La vida humana té un valor incalculable i salvar vides, acollir persones, ens distingeix com a éssers humans, però també combatre i intentar salvar vides. Però no és sempre possible salvar-los i aquest és el risc que hem d'evitar".

El PP ha demanat la compareixença urgent del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la crisi migratòria, després que la Moncloa hagi anunciat un pla de xoc de 30 milions d'euros i una reunió urgent dijous de la comissió d'assumptes migratoris. Admet així el govern de Pedro Sánchez que estem davant d'una crisi migratòria.