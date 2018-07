Casado consuma el gir extremista amb un discurs antiimmigració

Si la tria de Pablo Casado com a president del PP es va interpretar com un “gir a la dreta” del partit, ahir el nou president de la formació conservadora va demostrar que aquesta qualificació es quedava curta i va anar un pas més enllà fent-se seu el discurs antiimmigració que s’estén a Europa amb els nous partits populistes d’extrema dreta. “Encara que sigui políticament incorrecte, cal dir-ho: no és possible que hi hagi papers per a tots els immigrants”, va defensar en una piulada a Twitter.

Casado, des que va decidir sumar-se a la cursa per presidir el PP, però encara més des que va sortir escollit, ha desemmascarat el seu vessant més escorat a la dreta amb la defensa a ultrança de la unitat territorial espanyola i discursos pro vida i en defensa de la família tradicional. Fins ara havia insistit molt, en relació amb la qüestió catalana, en la necessitat de tornar a aplicar l’article 155 i en la proposta de dos nous articles al Codi Penal: la sedició impròpia i la convocatòria il·legal de referèndum. Ahir, però, va tocar un dels temes candents que han copat portades dels mitjans de comunicació els últims anys: la immigració. “No és sostenible un estat del benestar que pugui absorbir els milions d’africans que volen venir a Europa. Siguem sincers i responsables amb aquesta qüestió”.

Aquesta última frase de la piulada de Casado va servir a múltiples actors polítics per carregar amb duresa contra el líder del PP i posar sobre la taula la necessitat de combatre les seves intencions. “Siguem sincers i responsables: Europa es va fundar per defensar la vida i dir mai més al racisme i el feixisme. ¿Som demòcrates o no? I europeus? Normalitzar declaracions com les de Casado o Salvini és el primer pas cap a la destrucció d’Europa i la mateixa democràcia”, va replicar de seguida l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a través de les xarxes. Va utilitzar la mateixa fórmula l’exdiputada de la CUP i membre del secretariat nacional Mireia Boya: “Siguem sincers i responsables i lluitem contra això. És feixisme”.

Des d’ERC, el diputat Ruben Wagensberg, impulsor de la plataforma Casa vostra, casa nostra en suport als refugiats, va alertar de “l’arribada a la primera línia política espanyola” del discurs “obertament d’ultradreta que s’ha anat escampant per Europa”. “El racisme segueix avançant sense aturador”, va advertir. També hi va dir la seva la Xarxa Espanyola d’Immigració, integrada per juristes, experts en matèria migratòria i entitats del tercer sector, que va condemnar el “gir lepenista” de Casado i va expressar la “profunda preocupació” per les declaracions del president del PP, perquè confirmen “l’alineació del seu partit amb l’extrema dreta d’Itàlia o Hongria”.

Albert Rivera rivalitza

Els últims esdeveniments a Ceuta, amb una arribada massiva d’immigrants provinents de l’Àfrica subsahariana, ha activat els partits estatals i ha evidenciat la lluita que d’ara endavant lliuraran Casado i el president de Cs, Albert Rivera, al flanc dret de l’espectre ideològic. El líder del partit taronja no va voler ser menys i també a través de Twitter va voler assimilar el seu discurs al del seu adversari. “Si volem una Europa sense fronteres internes, cal protegir les externes”, va piular uns minuts després que ho fes Casado, que es desplaçarà a Ceuta dimecres. Rivera ho va aprofitar per avançar-se al seu rival i va anunciar que avui viatjarà a la ciutat autònoma per “escoltar i donar suport als agents de la Guàrdia Civil i Policia Nacional que fan complir la llei davant la crisi migratòria”.

La Moncloa respon

A la seu de Génova no va passar inadvertit el moviment de Rivera i des del compte oficial del PP van treure pit de “liderar la iniciativa política”. A última hora de la nit fonts de la Moncloa van voler contestar a Casado i van negar que l’acollida de l’ Aquarius hagués provocat cap “efecte crida”, ja que l’augment de les arribades per via marítima ja es va disparar el 2017, sense que el govern de Rajoy hi fes res .