El PP, sobre la modificació de la llei de presidència: "Aquest canvi no es pot fer, que deixin d'enganyar la gent"

La mesa ha ajornat aquest dimarts la tramitació de la modificació de la llei de presidència i ha demanat un informe als lletrats perquè valorin si aquesta tramitació pot col·lisionar amb les mesures cautelars decretades pel TC. Davant d'aquesta decisió de la mesa, el diputat del PP Alejandro Fernández ha assegurat que això demostra les discrepàncies entre els grups independentistes. "Aquesta decisió de la mesa demostra la incapacitat de les forces polítiques separatistes de desbloquejar la situació política a Catalunya, actuen amb la tàctica de puntada endavant, és a dir, posen a l'ordre del dia coses en què encara no hi ha un acord, només per guanyar temps", ha lamentat Fernández.

Amb tot, Fernández ha tornat a advertir que aquesta modificació de la llei de presidència no es pot fer: "És necessari que deixin d'enganyar la gent, perquè aquesta modificació no és possible". Fernández considera que la proposta, que va registrar en solitari JxCat, és una "manera d'intentar eludir les mesures cautelars del TC". I en aquest sentit, ha advertit que un canvi de la llei de la presidència que vagi "en contra de les directrius del 155, no és viable". Per això, el diputat popular demana que el president del Parlament, Roger Torrent, comenci una nova ronda de contactes amb els grups parlamentaris per proposar un altre candidat que no sigui Carles Puigdemont.

Per la seva banda, el cap de files de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, considera que l'ajornament de la modificació de la llei de presidència és "una manera d'allargar les coses encara més". I en aquest sentit, ha emplaçat a Torrent que a la propera Junta de Portaveus es pugui posar data a un ple a partir de la proposta que va fer el seu grup, perquè "cada dia que passa continua el bloqueig", ha assegurat. "Hem de procedir a una presidència efectiva per sortir del 155", ha sentenciat: "Però també hem de parlar -en aquest ple extraordinari- de com sortit del bloqueig del país".

Domènech, a més, ha insistit que el ple extraordinari "és absolutament urgent per produir una defensa de l'escola pública catalana, un dels grans elements de cohesió d'aquest país". El líder de Catalunya en Comú ha dit que els partits independentistes estan "allargant sine die" les negociacions per formar Govern i, per tant, que posi una "data definitiva" per constituir un ple que serveixi per desbloquejar la situació política actual -Catalunya en Comú necessita el suport d'almenys un altre grup per demanar la convocatòria d'un ple-.