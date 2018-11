El PP proposa el jutge que presidirà el tribunal del judici al Procés per substituir Lesmes

El PSOE i el PP fa setmanes que negocien a contrarellotge el relleu de Carlos Lesmes al capdavant del Consell General del Poder Judicial. El mandat expira al desembre i dilluns és la data límit per presentar els candidats dels partits. El debat, però, és cosa de dos, dels vells partits del bipartidisme. El màxim òrgan dels jutges té un total de 21 seients i està previst que 10 siguin per al PP, 9 per al PSOE i una vocal per a Podem -com a gest del govern socialista, malgrat que proporcionalment els tocarien 4 llocs.

La clau és la presidència, ja que pot suposar un desempat entre un sector i un altre. I el problema ara mateix està en el nom que els populars han posat sobre la taula, segons avança 'El País'. Es tracta del magistrat conservador Manuel Marchena, actual president de la sala penal del Tribunal Suprem, és a dir, del tribunal que jutjarà els presos polítics, així com també el ponent de la sentència del Procés.

El PSOE es nega en rodó a acceptar aquest nom i, sempre segons 'El País', proposen una dona amb un perfil més moderat. En les travesses hi ha Encarnación Roca, actual vicepresident del Tribunal Constitucional, que va arribar a la institució proposada per CiU. Sempre s'ha acabat alineant, però, amb la resta de magistrats pel que fa la resposta judicial al Procés.