El PSC celebra la suspensió del ple d'investidura perquè suposa acceptar "l'autoritat" del TC

L'oposició no independentista ha aplaudit la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de suspendre el ple d'investidura previst per aquest dimarts a la tarda. Tant els partits constitucionalistes com els comuns, a més, han tornat a reclamar un nou candidat a la presidència de la Generalitat.

Iceta aplaudeix que s'accepti "l'autoritat" del TC

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit que el seu partit comparteix la suspensió del ple perquè és mesura "prudent". Els socialistes, de fet, havien enviat aquest matí una carta a Torrent demanant que desconvoqués la sessió d'investidura. "El ha decidit ajornar-lo a l'espera que Tribunal Constitucional (TC) resolgui sobre el recurs presentat pel govern d'Espanya [...] atendre les indicacions del TC és molt bo", ha afegit.

Iceta ha recordat, a més, que Junts per Catalunya (JxCat) ja va demanar personar-se contra la impugnació del ple i que també ha demanat la suspensió de les mesures cautelars de l'alt tribunal, i ha conclòs: "Quan un s'adreça a un tribunal, està acceptant la seva autoritat".

Iceta ha aprofitat per recordat que, més enllà de les qüestions jurídiques, el seu partit s'oposa a la candidatura de Carles Puigdemont, i ha instat l'independentisme a "reflexionar" i proposar un nou candidat que "posi per davant l'interes del país i les institucions".

Els comuns urgeixen a "superar el 155" amb un nou candidat

El cap de files de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, també ha beneït la decisió de Torrent. "És una decisió sòlida i correcta davant de masses dies de confusió, ha demostrat solidesa en la defensa de la institució que hem de preservar", ha anotat. "Hem de sortir com més aviat millor del 155 perquè la Generalitat deixi d'estar en mans de Pablo Casado", ha afegit Domènech, que ha afegit la necessitat de construir "una candidatura efectiva i viable".

Com els socialistes, doncs, el màxim dirigent dels comuns ha reiterat de nou que Carles Puigdemont no sigui el presidenciable. "La prioritat no es seguir amb un joc d'especulacions, el dilema no és una persona, és un país, el dilema no és Puigdemont o Puigdemont, sinó superar el 155", ha sentenciat. Pel que fa a les discrepàncies entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, Domènech ha defensat Torrent perquè "en el seu discurs de presa de possessió va dir que volia treballar per a tots els diputats i que no volia que es tornessin a reproduir els enfrontaments de la passada legislatura".

Després de denunciar que "els darrers dies hem viscut una agressió sense precedents a l'autogovern de Catalunya pressionant el TC", Domènech ha criticat "els que fan pur seguidisme al PP" en referència al PSOE i Ciutadans perquè "esdevenen una amenaça per Catalunya i Espanya". "El PP de Pablo Casado només sap amenaçar per resoldre un conflicte que és polític" i ha acusat el dirigent popular de "menyspreable per amenaçar el president del Parlament, Roger Torrent, amb els seus fills".

"L'autogovern de Catalunya no és un producte de l'estat autonòmic, és una conquesta de la gent, la Generalitat neix de la República dels anys 30, és prèvia a la Constitució espanyola i cal lluitar contra la intervenció il·legítima per part de l'Estat i contra aquelles accions que poden posar en risc l'autogovern de Catalunya", ha remarcat el líder dels comuns.

Albiol insisteix en un front comú dels partits no independentistes

El cap de files del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, també ha celebrat que Torrent hagi decidit no celebrar el ple aquest dimarts i s'ha mostrat convençut que la suspensió ha estat possible gràcies a "l'acció del govern d'Espanya i del PP". "Gràcies al govern espanyol avui no s'ha celebrat aquest debat d'investidura, que segur que s'hagués dut a terme de manera telemàtica i amb el candidat a 1.000 quilòmetres de distancia", ha dit.

Després d'assenyalar que la suspensió del ple "demostra la desorientació" i la "profunda divisió" de l'independentisme, ha demanat a Torrent que iniciï una nova ronda de contactes amb els grups parlamentaris, i ha fet una crida a Cs perquè, com a partit guanyador de les eleccions, faci un pas endavant per aspirar a la presidència de la Generalitat.

Malgrat que ha admès que els números no surten per investir Inés Arrimadas, ha dit a la formació taronja "no pot estar ni un minut més fent l'estàtua" i li ha recordat que compta amb tot el suport del PP "a canvi de res". Albiol ha assegurat que el simple debat d'investidura de la candidata de Cs seria un "clar missatge dels partits constitucionalistes davant situació de descrèdit que estem vivint".

En aquest sentit, i al marge d'un nou candidat a la investidura, Albiol ha anunciat que demanarà una reunió amb tots els partits no independentistes -inclosos els comuns- per veure si són capaços de "coordinar una acció conjunta que permeti que el Parlament surti de la situació de bloqueig polític".