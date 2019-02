El PP ofereix transport gratuït a Madrid per assistir a la manifestació contra Sánchez

El PP ha anunciat que "facilitarà el transport" a qualsevol ciutadà de fora de Madrid que vulgui assistir a la manifestació convocada aquest diumenge pel PP i Cs sota el lema "Per una Espanya unida, eleccions ja", contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per haver acceptat un relator a la taula de partits catalans. El mateix líder del partit, Pablo Casado, ha sigut l'encarregat d'explicar en declaracions a l'emissora EsRadio que les persones que vulguin estar presents en una mobilització que es preveu massiva es dirigeixin a les seus del PP per dir que hi volen anar, i ha subratllat que no cal ser afiliat ni militant del partit conservador.

"El PP vol facilitar el transport a qualsevol persona que vulgui anar a Madrid, sempre que els mitjans siguin suficients. Que es posi en contacte amb les seus, sense cap necessitat de donar-se d'alta ni tenir res a veure amb nosaltres. Això és per Espanya i facilitarem el transport a tothom que puguem", ha garantit Casado. En aquest sentit, els populars ja han avançat que les direccions regionals del partit es faran càrrec de les despeses derivades del viatge a la capital.

En aquest sentit, el secretari general del PP de Múrcia, Miguel Ángel Miralles, ha exposat que la seva formació "posarà autocars gratuïts a disposició de tots els murcians que vulguin defensar la unitat d'Espanya". Miralles ha reiterat que per utilitzar aquest transport no cal ser afiliat del PP, "sinó sentir-se orgullós de ser espanyol". La inscripció es pot fer trucant al telèfon de la seu regional del PP o a les seus locals del partit. El termini d'inscripció quedarà tancat definitivament demà divendres a les 12 hores, i els autocars sortiran a les 5 del matí de diumenge. "Posarem tots els autobusos que siguin necessaris", ha subratllat.

El líder del PP també ha revelat que han acordat amb Cs i Vox que no hi hagi banderes de partits, però sí d'espanyoles, i que ha contactat amb Coalició Canària (CC), Unió del Poble Navarrès (UPN), el Partit Aragonès (PAR) i Fòrum Astúries perquè se sumin a l'acte. La diputada de la formació canària, Ana Oramas, ja ha desmentit en un missatge al seu compte de Twitter que CC hagi acceptat manifestar-se diumenge al costat de la dreta. "Coalició Canària no està en cap front amb Vox, Cs i el PP ni serà a la manifestació", ha advertit Oramas.