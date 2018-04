El PSC diu que la justícia alemanya veu "violència" a Catalunya "però no en un grau suficient"

El PSC ha volgut destacar aquest dilluns que l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein, que la setmana passada va deixar en llibertat Carles Puigdemont, reconeix que "hi ha hagut violència" a Catalunya "però no en un grau suficient" com per considerar que hi ha hagut un delicte de rebel·lió. Els jutge alemanys van considerar que "si bé és cert que l’investigat [Puigdemont] va ser impulsor i defensor de la realització d’un referèndum que podia generar situacions violentes", els fets de l’1-O no són suficients per acusar el president a l'exili d’haver intentat la "capitulació" del govern espanyol a través de la pressió violenta.

El secretari d'organització del partit, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes respecten "totes" les decisions judicials, si bé ha fet una crida a valorar la decisió judicial de la justícia alemanya en la seva "integritat". En aquest sentit, el dirigent del PSC ha afirmat que el tribunal regional també estableix que Puigdemont té una "responsabilitat" en la violència i que "a Espanya no es persegueix a ningú per les seves idees".

Illa, que ha considerat que la nova proposta d'investir Jordi Sànchez és una "pèrdua de temps", també ha carregat contra la possibilitat que JxCat intenti tornar a investir Puigdemont si l'expresident de l'ANC continua vetat pel Tribunal Suprem. "Veurem com queda la seva situació processal, però a data d'avui no reuneix els requisits per exercir de president". Illa ha destacat,a més, que Puigdemont és "una persona que ha marxat" de Catalunya i que "no ha fet front a les seves responsabilitats".