Els socialistes consideren "ridícul" que Cs els posi un cordó sanitari però deixen la porta oberta a enteses

El número 2 del PSC per Barcelona a les eleccions espanyoles, Francisco Polo, ha qualificat aquest divendres de "ridícul" que Ciutadans posi un cordó sanitari al PSOE i no a Vox, però ha deixat la porta oberta a possibles enteses amb la formació taronja. En declaracions als mitjans des de Castellolí (Anoia), ha argumentat que els socialistes compten amb un partit "moderat, centrat i que parla amb tothom". "El diàleg és la nostra senya d'identitat", ha reivindicat.

Polo ha explicat que caldrà analitzar quan sigui el moment els suports que necessiten, però que els socialistes estan disposats a fer una campanya "molt potent" per tenir una "majoria amb força" i aconseguir "un govern monocolor". En aquest sentit, ha fet una nova crida als indecisos davant la "possibilitat real que les tres dretes" sumin i governin. Això portaria "Espanya a la involució", ha advertit Polo, que ha reclamat que cal "un país que avanci i que aposti per la convivència". "Molta gent dubta però volen que Pedro Sánchez sigui el president del Govern, han de votar el PSC", ha dit.

El socialista, actual secretari d'estat d'Avenç Digital i home de confiança de Sánchez, no s'ha estat de recordar a ERC que "no té cap espai un referèndum sobre la independència; no hi haurà independència", ha afirmat, després que el candidat republicà Gabriel Rufián anunciés que defensaran al Congrés un referèndum d'autodeterminació i un altre sobre la monarquia.

Polo s'ha reunit aquest divendres en el seu primer acte de campanya amb la Unió Empresarial Anoia i TIC Anoia, l'Associació per l'Impuls del Sector TIC en aquesta comarca. Polo ha defensat que el govern espanyol opta per l'estratègia "nació emprenedora", mitjançant la qual les 'start-up' obrin un nou model d'innovació i que tinguin relació amb la resta de teixit empresarial. A més, reclamen que "no es deixi ningú enrere" i que "tanquin les bretxes salarials", segons ha detallat el número dos de Batet.