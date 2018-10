El PSC demanarà empara a Torrent perquè creuen que el Consell de la República suposa una "usurpació de funcions"

El mateix dia que es presenta el Consell de la República, el PSC ha anunciat que demanarà empara al president del Parlament, Roger Torrent, perquè consideren que aquest organisme suposa una "usurpació de funcions" dels òrgans estatutaris de Catalunya. "És un menysteniment al nostre autogovern i que només respon a la voluntat de fer content Carles Puigdemont", ha sentenciat la portaveu dels socialistes, Eva Granados.

El PSC va formular una sèrie de preguntes per escrit al Govern, concretament, va demanar al departament de la Presidència si la Generalitat "tenia intenció de crear" l'assemblea de càrrecs electes i el Consell de la República. Els socialistes, a més, també demanaven a la conselleria que dirigeix Elsa Artadi quines funcions tindrien, el cost que suposarien per la Generalitat i quan tenien previst posar-los en funcionament.

El Govern, però, es va desvincular completament d'aquests dos organismes. Així, la resposta de l'executiu català va ser que no li "consta cap òrgan ni unitat adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya" que porti per nom "assemblea de càrrecs electes" o "Consell de la República". De fet, aquest matí, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha reiterat que el Consell de la República no tindrà un finançament públic, sinó que serà privat. Ara bé, ha assegurat que aquest òrgan tindrà "interacció" amb el Govern.

En aquest sentit, malgrat que el Govern hagi negat al PSC que tingui constància de l'existència d'aquests dos organismes, Granados creu que el Consell de la República, per exemple, "no només es quedarà en una presentació formal" -que es farà aquest dimarts-, sinó que els independentistes "voldran fer una cosa més que pot suposar la usurpació de funcions dels òrgans estatutaris catalans".

Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, també s'ha afegit a les crítiques de Ciutadans contra el Consell de la República, que l'ha titllat de "xiringuito i d'institució 'fake'". "Estarem atents i vigilants amb la utilització dels símbols de la Generalitat", ha avisat Carrizosa, que creu que podrien assumir funcions que no els corresponen.

Correus entre el Govern i el departament d'Estat nord-americà

En roda de premsa, Ciutadans també ha avisat que continuaran investigant el contingut els correus electrònics entre el departament d'Estat nord-americà i la Generalitat durant la tardor passada. Concretament, el Govern s'hauria intercanviat correus electrònics i trucades amb el lobby SGR Government Relations Lobbying. "Volem saber el contingut de les trucades i emails, perquè estem segurs que el que pretenia el Govern amb els nostres diners era que es reconegués la independència de Catalunya. Potser això també li interessa al jutge Llarena", ha afirmat.

En aquest sentit, el partit taronja ha demanat empara al president del Parlament, Roger Torrent, perquè consideren que el departament d'Afers Exteriors no els ha facilitat la informació que demanaven. En resposta a les seves peticions d'informació, el conseller Ernest Maragall va assegurar que la relació havia estat de "suport" i que no se n'havien derivat "informes escrits".

Ple de tres dies per la setmana que ve

Paral·lelament, la Junta de Portaveus ha acordat celebrar un ple dimecres, dijous i divendres de la setmana que ve. Entre els temes a debatre, hi ha el projecte de llei de contractació pública, la llei de salut pública, l’informe del Síndic de Greuges sobre l’article 155 i els pressupostos del Parlament.

La reunió d'aquest dimarts de la Junta de Portaveus ha estat la primera en què la fins ara portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, no hi ha participat. Alamany va renunciar al càrrec aquest dilluns després que la setmana passada presentés la plataforma 'Sobiranistes', que lidera ella mateixa. Un fet que va provocar tensions dins els comuns. Aquest dimarts, la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, i també la diputada Susana Segovia han substituït Alamany a la Junta de Portaveus. Després de la Junta, el grup s'ha reunit i ha triat Segovia com a nova portaveu dels comuns al Parlament.