El PSC no veu motius per aplicar la legislació antiterrorista contra els CDR

El PSC s'ha desmarcat aquest dimarts del PP i Ciutadans a l'hora de valorar l'operació de la Guàrdia Civil contra els CDR. La portaveu del PSC, Eva Granados, ha assegurat que "no veu motius" per aplicar la legislació antiterrorista en les protestes dels Comitès de Defensa de la República de Setmana Santa, en què es van aixecar barreres de peatge. A més, ha demanat "prudència" a l'hora de fer ús d'aquests tipus penals.

"Les accions dels CDR són condemnables políticament, no compartim la seva ideologia ni les seves accions [...] però no veiem motius per aplicar la legislació antiterrorista", ha dit en roda de premsa Granados.

Tot i això, s'ha mostrat "prudent" a l'hora de valorar la investigació judicial, ja que ha assegurat que està sota secret de sumari i no té tota la informació. S'ha mostrat reticent, també, a expressar la mateixa contundència en el cas del delicte de rebel·lió.

"Ja hem valorat negativament la presó preventiva i que s'acusi de rebel·lió" els dirigents independentistes, ha dit Granados, que ha deixat clar que els combaten políticament al Parlament.