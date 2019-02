Els comuns s'obren a reprendre les negociacions sobre els pressupostos

Ningú vol que se'l pugui considerar responsable del fracàs dels pressupostos de la Generalitat. Aquest dilluns era el Govern qui confiava que els grups de l'oposició estiguessin "a l'altura" i no es tapessin els ulls "davant les necessitats socials del país". Els comuns han respost l'endemà assegurant que, un cop s'han fet públics els detalls de l'avantprojecte de llei, estan oberts a reprendre les negociacions amb l'executiu. "Carregar als grups la responsabilitat de no aprovar uns pressupostos sense que el Govern els hagi aprovat és començar la casa per la teulada", ha opinat aquest dimarts la portaveu parlamentària de Catalunya en Comú, Susana Segovia. Les negociacions es van trencar a finals de gener, segons els comuns perquè les propostes del Govern "no havien avançat des del 29 de novembre".

L'avantprojecte de pressupostos de la Generalitat per al 2019 és públic des d'aquest dilluns, tot i que no hi ha cap perspectiva que s'acabi tramitant –ni aprovant– al Parlament. De fet, els comuns han insistit que les posicions estan tan allunyades que la perspectiva d'acord és molt llunyana. Segovia i el portaveu econòmic del grup, David Cid, han qüestionat el vessant social dels pressupostos, del qual fa gala precisament el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i l'han confrontat directament amb el que tenien els pressupostos espanyols pactats pel PSOE i Podem i rebutjat, entre d'altres, pels grups independentistes.

"Ara mateix no es recullen les nostres propostes, però si cal tornar-nos a asseure ho tornarem a fer", ha insistit Segovia. "No són uns pressupostos expansius ni blinden els serveis públics", ha afegit Cid, que també ha criticat que el Govern compari la despesa que preveu el 2019 amb la que hi havia el 2010. "No tenen en compte la inflació d'aquests últims 10 anys, que ha estat aproximadament del 15%. Si es tingués en compte, aquest 2019 s'haurien previst 4.500 milions menys en despesa", ha apuntat.

Qüestió de confiança

Els comuns han preferit no especular sobre quin escenari s'obriria en cas que fracassessin els pressupostos. Ho ha fet, en canvi, el PSC, que ha qüestionat que un govern pugui seguir funcionant si queda evidenciat que no té suport parlamentari per aprovar "la llei més important". "Si ni el mateix Govern els aprova, deu ser que no se'ls creu", ha apuntat la portaveu econòmica dels socialistes, Alícia Romero, que ha demanat "valentia" al conseller d'Economia per fer el mateix que va fer el seu predecessor, Oriol Junqueras, el 2016, quan va tramitar els pressupostos per acabar perdent la votació al Parlament.

"Si no s'aproven, hauran de fer un plantejament sobre el seu futur i tenen exemples del que ha passat quan no s'han aprovat pressupostos", ha indicat Romero, referint-se a la qüestió de confiança a què es va sotmetre l'aleshores president de la Generalitat, Carles Puigdemont. "No sabem si l'actual govern tindrà la mateixa coherència que Puigdemont", ha qüestionat.

Aquest dimecres al Parlament Torra i el vicepresident, Pere Aragonès, debatran amb els grups parlamentaris sobre l'avantprojecte de pressupostos, tot i que no serà un debat habitual: els comptes no han estat aprovats pel consell executiu i, mentre no ho siguin, no hi haurà cap votació parlamentària sobre això. Romero ja ha avançat el posicionament en contra del seu grup cap a uns pressupostos "que no són els més socials de la història". "En la liquidació del 2018, la Generalitat ha gastat 26.500 milions d'euros, i el pressupost preveu 26.100 milions en despesa no financera", ha subratllat. Segons ella, la comparació amb el pressupost del 2017 quan han passat dos anys és "tramposa". Els comuns també han criticat que no es tingui en compte el pressupost executat del 2018, que inclou gairebé "1.000 milions més destinats a les conselleries" que el nou avantprojecte presentat pel Govern.

El Govern es va reunir dues vegades amb el PSC per abordar una possible negociació, però ràpidament es van constatar les enormes diferències entre les dues bandes. Romero ha criticat també que els grups independentistes hagin renunciat als "2.000 milions" que preveien els pressupostos espanyols per a Catalunya, rebutjant els comptes presentats al Congrés per Pedro Sánchez.