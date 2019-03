El PSC menysté la "pugna" pel lideratge de l'independentisme davant la derrota de les "posicions moderades" a JxCat

El PSC ha evitat aquest dilluns entrar a valorar el fet que Carles Puigdemont hagi aconseguit situar afins seus al capdavant de les llistes de JxCat al 28-A. El secretari d'organització del partit, Salvador Illa, ha admès la preferència del partit per les "postures moderades o centrades" -en referència al sector del PDECat que ha quedat fora de les candidatures-, però ha insistit que està "desenfocat" i "fora de lloc" plantejar les generals com una "pugna" pel lideratge de l'independentisme.

El dirigent socialista ha assegurat que als socialistes els és "indiferent" aquesta pugna i que, de fet, és "irrellevant" per al 28-A: "El que toca és mirar qui governa a Espanya", ha conclòs, situant l'elecció dels comicis espanyols entre el "progrés" o el govern de les dretes. "Els socialistes som molt conscients del repte electoral: aconseguir una Espanya liderada per un govern d'esquerres [...] o un govern de tres dretes que ens volen tornar 40 anys enrere", ha afegit, deixant clar que no volen "una Espanya negra i dividida".

Repreguntat per la victòria dels afins a Puigdemont en la confecció de les llistes de JxCat, Illa s'ha limitat a dir que els ciutadans tenen ara un nou "argument" per donar una majoria als socialistes a les eleccions, i ha recordat que l'independentisme va fer "pinça" amb PP i Cs perquè no tiressin endavant els pressupostos generals de l'Estat, situació que va portar Pedro Sànchez a avançar les eleccions.

Amb tot, el secretari d'organització ha assegurat que les llistes del PSC al 28-A, encapçalades per la ministra Meritxell Batet estan "pensades per guanyar", i ha recordat que el consell nacional del partits les ratificarà aquest mateix vespre. Illa no s'ha estat d'assenyalar que la candidatura que lidera Batet compta amb un 50% de renovació en els 20 primers llocs.