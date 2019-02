El PSC proposa un mecanisme per poder destituir la presidència del Parlament

Si en un moment donat el Parlament perd la confiança en el president de la Generalitat, els grups a la cambra poden plantejar una moció de censura per revocar-lo del càrrec. Però què passa si es dona la mateixa situació en el cas de la presidència del Parlament? En aquests moments no existeix un mecanisme per fer-ho, i, segons ha pogut saber l’ARA, és precisament això el que divendres passat va plantejar el PSC en la ponència sobre la reforma del reglament, que es va reunir a porta tancada. “El reglament no preveu cap mecanisme per a la remoció dels càrrecs que elegeix”, argumenta el portaveu adjunt dels socialistes a la cambra, Ferran Pedret, que defensa la creació d’un “mecanisme institucional” per actuar en casos de “pèrdua de confiança” o “incompetència greu” d’aquests càrrecs, entre els quals també s’inclourien la resta de membres de la mesa i els de les meses de les comissions.

La reforma del reglament, impulsada per JxCat per investir Carles Puigdemont a distància, està en la seva primera fase. Segons expliquen fonts parlamentàries, divendres cada grup va fer la “carta als Reis” i va plantejar els aspectes que li agradaria introduir en la reforma de la norma. La possibilitat de destituir la presidència del Parlament és una de les que van posar sobre la taula els socialistes, tot i que Pedret deixa clar que no és la principal, i afegeix: “No estem pensant en promoure un mecanisme com aquest en relació a la mesa actual”.

No obstant això, el diputat del PSC -que, juntament amb David Pérez, representa el seu grup a la comissió del reglament- admet que la proposta es podria haver valorat si hagués existit durant la legislatura passada, quan la mesa presidida per Carme Forcadell va permetre la tramitació de les lleis de desconnexió en contra del criteri de l’oposició, que va denunciar que s’havien vulnerat els seus drets. “Hem viscut episodis en què podríem haver tingut una eina a disposició del ple per tenir una mesa més equànime, menys partidista i que actués de conformitat amb el reglament. Encara que fos com a dissuasió”, afirma Pedret.

La proposta del PSC, com la majoria de les que es van plantejar divendres, no va ser debatuda entre els grups -que van centrar la discussió principalment en la cerca de fórmules per garantir la paritat als òrgans de la cambra-. Des de Cs, en canvi, no veuen malament la iniciativa. A l’espera de conèixer-ne els detalls, el portaveu del partit a la cambra, Carlos Carrizosa, considera que “cal reglamentar mecanismes que redueixin la possibilitat de mesures arbitràries i impedeixin decisions il·legals tant del president com de la mesa”. El PP no té encara un posicionament sobre aquesta qüestió, i el diputat Santi Rodríguez diu que esperaran a saber quines circumstàncies, condicions i majories requeriria aquesta moció de censura per a càrrecs parlamentaris. Pedret explica, en aquest sentit, que el mecanisme que imaginen els socialistes hauria de ser una mesura “excepcional” i amb caràcter “constructiu”, de manera que amb la seva activació s’hagués de plantejar una “alternativa” per a l’hipotètic càrrec a revocar.

En el flanc sobiranista, JxCat no ha valorat encara la proposta, com tampoc ho han fet els comuns. Fonts de JxCat, però, destaquen que la possibilitat de destituir el president del Parlament és un procediment “existent en altres Parlaments”. “Que hi hagi algun mecanisme per demanar explicacions sembla raonable”, afirmen. Deixen clar -això sí- que “mai” hi ha hagut la necessitat de revocar la presidència del Parlament, i defensen el rol de Forcadell i la mesa en l’anterior legislatura. Altres fonts del grup assenyalen que la proposta del PSC podria evitar situacions com la del Congrés, on, tot i canviar el color del govern, el PP i Cs continuen controlant la mesa. A l’espera de la valoració de la CUP -que divendres no va assistir a la ponència-, ERC és el grup més reticent al plantejament dels socialistes: “Si volen posar i treure gent de la mesa que s’ho guanyin a les urnes i no pas ho intentin amb reglaments”, afirmen fonts republicanes.