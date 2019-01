El PSC "perdrà el respecte" pel Govern si no dona suport als pressupostos de l'Estat

La croada dels socialistes per aconseguir que s'aprovin els pressupostos de l'Estat continua després de les festes de Nadal. El PSC té poques esperances d'aconseguir el suport de l'independentisme per als comptes de Sánchez, però no escatima arguments per intentar-ho, sobretot després que algunes veus del PDECat s'hagin mostrat a favor de no impedir la tramitació dels comptes al Congrés. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha sigut contundent aquest dilluns en les seves paraules cap al Govern, al qual ha advertit que el seu partit "li perdrà molt el respecte" si no dona suport als comptes a Madrid.

I és que, segons ha argumentat Iceta, això suposaria "bloquejar" més recursos en benefici de Catalunya i, per tant, estaríem davant d'un "mal Govern". "En què beneficia Catalunya i els catalans que no s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat? Qui hi guanya?", ha preguntat a l'independentisme. Els socialistes, de fet, insisteixen que – tal com va avançar l'ARA– no negociaran en cap cas els pressupostos catalans si abans ERC i el PDECat no donen llum verda als de Pedro Sánchez. Una condició que Iceta va remarcar últimament en una entrevista a l'agència Efe.

Després que el conseller d'Economia, Pere Aragonès, avisés Sánchez que no donaran un "xec en blanc" als pressupostos estatals, Iceta ha considerat que això podria suposar una porta oberta a la negociació, si bé ha recordat al també vicepresident que no es pot parlar dels pressupostos com un xec en blanc: "Els pressupostos són números, compromisos d'ingressos i de despeses", ha dit, i ha reconegut que els comptes "mai són a canvi de res". Els socialistes s'escuden en els beneficis econòmics dels pressupostos per a Catalunya quan l'independentisme demana gestos pel que fa als presos i exiliats i el dret a l'autodeterminació.

Iceta ha acabat advertint la Generalitat que ha de triar entre els "dos escenaris de futur": el del govern "progressista" de Sánchez o el del PP, Cs i Vox: "Trobaria molt estrany que el govern de Catalunya es definís per la triple aliança que proposa un 155 perpetu en comptes d'un govern socialista que aposta pel diàleg", ha conclòs.

El PSC rellança el digital 'Endavant!'

Iceta ha aprofitat la roda de premsa per presentar la nova versió digital del diari del partit, l''Endavant', que inclourà no només notícies del PSC, sinó també de política general, economia i cultura, segons ha explicat el primer secretari, que ha animat tots els "progressistes" a contribuir a engreixar el diari amb opinions. "El seu èxit depèn de tots els socialistes", ha afirmat. Segons ha explicat el PSC, l''Endavant' va ser fundat l’any 1945 a l’exili pel Moviment Socialista de Catalunya i, inicialment, va ser publicat successivament a Perpinyà, París i Toulouse.