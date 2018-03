El PSC culpa el "personalisme" de Puigdemont i Comín de "donar la clau de la investidura a la CUP"

El PSC creu que el "personalisme" del president, Carles Puigdemont, i el conseller Antoni Comín ha "donat la clau de la investidura a la CUP". El secretari d'organització del partit, Salvador Illa, ha declarat aquest diumenge en una atenció als mitjans davant el Parlament de Catalunya que el fet que el president de la Generalitat i el conseller de Salut no hagin renunciat a l'escó de diputats deixa la legislatura en mans dels "antisistema", els quals "intenten empènyer un cop més Catalunya cap al desastre de la via unilateral il·legal", ha assenyalat.

Illa també s'ha referit al trasllat de la consellera Clara Ponsatí de Brussel·les a Escòcia, i ha estat contundent: "Crec que Catalunya no la trobarà a faltar", ha dit.



Amb el ple d'investidura ajornat que s'havia de celebrar aquest dilluns, Illa considera que Carles Puigdemont i Antoni Comín són responsables d'aquesta "segona investidura suspesa" i de deixar que el desbloqueig de la legislatura depengui de la CUP. Sense esmentar, això sí, que la investidura ha quedat ajornada per la prohibició del Tribunal Suprem a la candidatura de Jordi Sànchez.

"Ni el país ni les institucions són dels independentistes", ha ressaltat el secretari d'organització dels socialistes catalans, que ha reclamat "prou enganys" i "l'acceptació del principi de la realitat". Tot plegat, perquè "com més aviat millor hi hagi un Govern que respecti la legalitat i que afronti els problemes dels catalans", ha afegit Illa. Un missatge que també trasllada a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) aquest diumenge a la tarda a Barcelona i que té el lema de "República, ara!".

Preguntat per la possibilitat que es proposi un tercer candidat a la presidència de la Generalitat després que no hagi prosperat la candidatura de Carles Puigdemont i amb el risc que la de Jordi Sànchez tampoc avanci, Illa ha reclamat celeritat i realisme per desencallar la situació: "Hi ha d'haver un Govern de seguida, i des del primer dia diem que qui es proposi ha per poder desenvolupar el càrrec amb plenitud de funcions".

"Fins ara", ha prosseguit Illa, "han proposat persones que no reuneixen les condicions per poder fer front a aquest càrrec", ha dit en al·lusió al fet que Puigdemont és a Brussel·les i Sànchez a la presó de Soto del Real. "No sé si tenen [JxCat i ERC] un pla A, B o C", ha afegit. "De moment hem vist un fracàs i un entestament a seguir per un camí que no porta a res de positiu", ha alertat.

"Molt difícil" que prosperi el recurs de Sànchez a Estrasburg

El número 2 del PSC ha assenyalat també que veu "molt difícil" que prosperi el recurs que presentarà aquest dilluns la defensa de Jordi Sànchez al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) perquè pugui estar present 'in extremis' al debat d'investidura, ajornat fins ara pel president de la cambra catalana, Roger Torrent.

Salvador Illa considera "molt improbable" que aquesta mesura prosperi. "Pel que sabem, el TEDH només accepta casos quan s'esgota la possibilitat de recurs en el marc de la jurisdicció espanyola", ha raonat.

Finalment, el secretari d'organització dels socialistes catalans s'ha referit a la conversa privada amb connotacions masclistes que va mantenir l'exsecretari d'Hisenda del Govern i diputat per ERC, Lluís Salvadó, i que ha transcendit aquesta setmana en alguns mitjans. Illa considera que "són unes declaracions que no es poden consentir ni tolerar". "Ja hem demanat que dimiteixi, i ens estranya que el seu propi partit no ho faci", ha conclòs.