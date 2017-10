El PSOE insta Puigdemont a reconsiderar convocar eleccions perquè veu possible aturar el 155

El PSOE busca fins l'últim minut evitar la declaració d'independència. Des de files socialistes han viscut amb "esperança" les hores en què semblava que Carles Puigdemont convocaria eleccions, esvaïda després en no veure "garanties" que el 155 s'aturaria si cridava els catalans a les urnes. En roda de premsa a la seu de Ferraz, el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, ha instat Puigdemont a reconsiderar el seu plantejament perquè, ha assegurat, es "mantenen" les opcions de paralitzar el 155. "La nostra intenció és que no trobi cap justificació per dir que no té cap remei que declarar la independència", s'ha confessat Ábalos, en relació a l'esmena que vol presentar al text que es votarà aquest divendres al Senat, que indica que se suspendria l'aplicació del 155 si Puigdemont convoca eleccions.

Per aconseguir el seu objectiu, però, el PSOE hauria de convèncer primer el PP, que aquest dijous no s'ha mostrat predisposat a incloure aquesta petició. Al seu parer, anar a eleccions no suposa "tornar a la legalitat", requisit innegociable per als populars per evitar el 155. "Li demanem al govern espanyol que tingui en compte aquesta esmena", ha remarcat Ábalos, alhora que ha demanat a Puigdemont que "eviti la temptació de fer una DUI". "Que no s'escudi en què no se li donen les garanties per convocar eleccions", ha subratllat.